Москалькова предложила Киеву обратиться к ДНР за данными об обстреле колонии в Еленовке

Москалькова предложила Украине обратиться к ДНР за данными по Еленовке

Татьяна Москалькова (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Украине следует обратиться к Донецкой народной республике за данными о погибших и раненых при обстреле исправительной колонии в Еленовке 18 сентября, заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Слова омбудсмена передала РБК ее пресс-служба.

«Как мне стало известно из СМИ, украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца интересуют личные данные погибшего и раненых. Я сообщала ранее, что Донецкая народная республика является самостоятельным государством и ответы на вопросы, касающиеся обмена информацией, он может получить в государственных органах республики», — заявила Москалькова.

Она также уточнила, что в результате обстрела погиб один украинский военнопленный и пятеро получили ранения.

Утром 18 сентября Минюст ДНР сообщил, что Волновахская колония в Еленовке подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Тогда в ведомстве сообщили о гибели одного украинского военнослужащего и трех пострадавших. При этом персонал колонии, как сообщалось, не пострадал.

После этого уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец попросил Россию предоставить подробную информацию о пострадавших и погибших в результате обстрела. «На данный момент мы не получили информацию об именах пострадавших, но обращаемся с запросом об этом как напрямую — к госпоже Москальковой, так и через ООН и МККК (Международный комитет Красного Креста)», — сообщил украинский омбудсмен.

Он добавил, что готов лично прибыть в Еленовку, чтобы пообщаться со свидетелями обстрелов, ранеными и «удерживаемыми гражданами».