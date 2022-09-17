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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении 25 снарядов HIMARS и «Ольха»

Российские военные уничтожили в районе Новой Каховки и Херсона (Херсонская область) 25 выпущенных ВСУ снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха», сообщило министерство обороны России.

В рамках спецоперации уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе поселков Золочев в Харьковской области и Кирово в Донецкой народной республике, а также сел Омельник и Веселянка в Запорожской области, отмечается в сообщении.

Системы ПВО сбили восемь беспилотников в ДНР, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, добавили в министерстве.

Материал дополняется. 

Теги
Военная операция на Украине
«Выгодное начало» от
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