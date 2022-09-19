В Британии завершилось публичное прощание с Елизаветой II

В Лондоне завершилось публичное прощание с британской королевой Елизаветой II. В 11:00 состоятся государственные похороны монарха в Вестминстерском аббатстве. Порядок прощания с королевой опубликован на сайте правительства Великобритании.

По окончании церемонии гроб с телом Елизаветы II отправится в Виндзорский замок, где в 19:30 королеву похоронят в мемориальной часовне ее отца, короля Георга VI. Это будет закрытая церемония.

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На государственные похороны королевы были приглашены около 500 иностранных высокопоставленных лиц, в том числе президент США Джо Байден, японский император Нарухито с женой Масако и др. Российский президент Владимир Путин приглашения не получал. Кремль заявлял, что он не планировал посещение церемонии.

Британские власти не разрешили китайской делегации присутствовать на государственных похоронах. Газета Politico писала, что такое решение связано с введением КНР санкций против некоторых членов британского парламента из-за их критики политики Пекина в отношении уйгуров в Синьцзяне. Поскольку гроб с телом королевы находился в зале заседаний парламента, его члены сочли, что присутствие там посла КНР Чжэн Цзегуана неуместно.

Позднее газета сообщила, что 18 сентября вице-премьер Китая Ван Цишань и еще три представителя китайского правительства посетили Вестминстерское аббатство, чтобы проститься с Елизаветой II. Несмотря на это, запрет на посещение для китайского посла продолжает действовать, отметило издание.

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Елизавета II умерла 8 сентября в шотландском дворце Балморал в возрасте 96 лет. После ее смерти королем Британии стал ее сын Чарльз, который взял себе имя Карл III. Траур в Великобритании продлится еще неделю после похорон королевы.