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Вильфанд предупредил о похолодании в Крыму и на Кубани

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В понедельник, 19 сентября, в южных регионах европейской России похолодает более чем на десять градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в Краснодарском крае температура понизится с плюс 32–39 градусов до плюс 23–26, а к концу недели — вовсе до 21–22. Смена погоды будет сопровождаться ливнями с грозами и градом.

То же самое произойдет и в Крыму: там после плюс 31–34 будет 22–23 градуса. При этом в районах полуострова с континентальным климатом температура упадет еще сильнее, до 17–19 градусов. Вместе с похолоданием ожидаются шквалистый ветер (25–35 м/с), дожди и грозы.

20 сентября дожди и грозы также придут в Сочи, Ростовскую и Волгоградскую области, отметил синоптик.

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В Москве, по прогнозу Вильфанда, в понедельник тоже будет ненастно: пройдут дожди, сопровождаемые сильным ветром, местами его порывы будут достигать 25 м/c. Однако теплая и влажная погода на прошедших выходных создала благоприятные условия для начала грибного сезона, рассказал ТАСС синоптик.

Хорошей погоды в середине недели могут ждать жители Урала и юга Западной Сибири, говорил Вильфанд. По его словам, в регион придет бабье лето, дневная температура будет подниматься выше 25 градусов.

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