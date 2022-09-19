Синоптик назвал регионы России, куда на неделе придет бабье лето

Екатеринбург (Фото: Елена Майорова / Global Look Press)

В середине следующей недели бабье лето придет на Урал и юг Западной Сибири, рассказал РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, днем температура в этих регионах будет подниматься выше 25 градусов.

При этом жителям Москвы и Московской области потепления ждать не стоит: в понедельник в столичном регионе прогнозируются дожди и сильный ветер — местами порывами до 25 м/c. Во вторник и среду возможны небольшие осадки, температура воздуха поднимется до 13-15 градусов, уточнил синоптик.

«В ночь на четверг будет 5-7 градусов, днем — около 15. В пятницу и субботу ночью — 3-8 градусов, днем — 11-16. Во второй половине дня будет заглядывать солнышко, но это все-таки не бабье лето. Должно быть ясно, и воздух такой особенный, чистый, хрустальный, и ночи должны быть теплыми. Пока бабье лето в Москве откладывается», — отметил Вильфанд.

Он подчеркнул, что ухудшение погоды, с которым москвичи столкнулись в воскресенье, связано с прохождением циклона. «Москва будет находиться в так называемом теплом секторе, но все равно в понедельник в первой половине дня ожидается дождь, местами очень сильный, и усиление ветра до 15 м/c, местами до 24 м/с, в Подмосковье до 25», — заключил научный руководитель Гидрометцентра.