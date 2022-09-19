В Запорожье после нескольких взрывов отключилось электричество

В городе Запорожье, который находится под контролем Украины, прозвучало не менее восьми взрывов, часть районов города остались без электроэнергии, сообщил в телеграм-канале член главного совета военно-гражданской администрации подконтрольной России части Запорожской области Владимир Рогов.

«Прозвучало не менее 8 взрывов. При этом часть из них (не менее трех) сопровождались очень ярким заревом. После взрывов несколько районов города обесточены», — написал он. Ранее Рогов указал, что речь идет «об ударах по военной инфраструктуре боевиков ВСУ».

Украинское «Суспильне-Запорожье» в телеграм-канале также сообщает, что в областном центре и пригороде произошло отключение электроэнергии. По данным «Суспильне», подачу электричества уже восстановили.

11 сентября в Харькове, который также подконтролен Украине, произошел пожар на ТЭЦ-5, после чего в городе и близлежащих районах пропало электричество. Из-за этого также начались проблемы с водоснабжением, прекратило работу харьковское метро. Перебои наблюдались вплоть до 13 сентября.

При этом утром 12 сентября в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» телеведущая Ольга Скабеева сообщила, что отключения электроэнергии на Украине произошли из-за нанесенных Россией ударов по критической инфраструктуре. Минобороны России ситуацию в Харькове не комментировало.