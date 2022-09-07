Синоптики пообещали москвичам «подобие бабьего лета» в выходные

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

К концу недели в столичном регионе потеплеет до плюс 15–18 градусов, сообщила РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. По ее словам, такая погода сохранится до середины следующей недели.

«Начиная с пятницы и по крайней мере до середины следующей недели мы можем говорить о том, что в Москву заглянет бабье лето. Управление погодой возьмет на себя антициклон. Этот очаг высокого давления будет наступать из Скандинавии, и, хотя в нем циркулируют достаточно прохладные воздушные массы, нового затока холода уже не будет. Кроме того, на фоне роста атмосферного давления небо освободится от дождевых облаков, выглянет солнце, и это будет способствовать повышению дневной температуры до 15–18 градусов», — объяснила она.

По словам синоптика, антициклон будет способствовать снижению температуры в ночное время, так как из-за отсутствия облачного покрывала воздух ночью будет остывать сильнее.

Волосюк подчеркнула, что в ближайшие дни потепления не ожидается. «Погода, которая у нас стоит уже неделю, скорее соответствует даже не сентябрю, а началу октября. И пока заток холодного арктического воздуха в центральную часть России, в частности в столичный регион, продолжается. Уже сейчас с северо-запада к Москве подступает очередной холодный атмосферный фронт, поэтому сегодня-завтра у нас ожидаются дожди и температура не выше 10–12 градусов», — рассказала она.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что 1 сентября в Москве наступит глубокая осень.