Синоптики пообещали москвичам «подобие бабьего лета» в выходные

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 сентября
EUR ЦБ: 60,55 (+0,05) Инвестиции, 16:17
Курс доллара на 8 сентября
USD ЦБ: 61,18 (+0,33) Инвестиции, 16:17
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:34
Цена барреля нефти Brent впервые за семь месяцев упала ниже $90 Инвестиции, 16:27
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 16:25
Марк Мобиус спрогнозировал новое ухудшение ситуации на рынках ЕС и США Инвестиции, 16:06
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 16:02
Эрдоган заявил, что Запад поставляет Украине не оружие, а металлолом Политика, 16:01
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 16:01
Вучич предупредил о «полярной зиме» в Европе Политика, 15:54
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Противоопухолевые вакцины и генная инженерия: как сегодня лечат рак Pro, 15:53
Медведев написал о фрик-дядьке, фрик-тетке и мужчине с унылым лицом Политика, 15:50
Президент ЦСКА назвал бессовестным пиаром сообщения о контракте Федотова Спорт, 15:47
Почему финтех не похоронит классические банки РБК и S+Консалтинг, 15:39
Вучич заявил о планах закупить дроны Bayraktar на сотни миллионов евро Политика, 15:39
ВГА сообщила об отключении электричества в Энергодаре из-за обстрела Политика, 15:38
Общество ,  
0 

Синоптики пообещали москвичам «подобие бабьего лета» в выходные

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

К концу недели в столичном регионе потеплеет до плюс 15–18 градусов, сообщила РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. По ее словам, такая погода сохранится до середины следующей недели.

«Начиная с пятницы и по крайней мере до середины следующей недели мы можем говорить о том, что в Москву заглянет бабье лето. Управление погодой возьмет на себя антициклон. Этот очаг высокого давления будет наступать из Скандинавии, и, хотя в нем циркулируют достаточно прохладные воздушные массы, нового затока холода уже не будет. Кроме того, на фоне роста атмосферного давления небо освободится от дождевых облаков, выглянет солнце, и это будет способствовать повышению дневной температуры до 15–18 градусов», — объяснила она.

Синоптик назвал срок прихода бабьего лета в Москве
Общество
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

По словам синоптика, антициклон будет способствовать снижению температуры в ночное время, так как из-за отсутствия облачного покрывала воздух ночью будет остывать сильнее.

Волосюк подчеркнула, что в ближайшие дни потепления не ожидается. «Погода, которая у нас стоит уже неделю, скорее соответствует даже не сентябрю, а началу октября. И пока заток холодного арктического воздуха в центральную часть России, в частности в столичный регион, продолжается. Уже сейчас с северо-запада к Москве подступает очередной холодный атмосферный фронт, поэтому сегодня-завтра у нас ожидаются дожди и температура не выше 10–12 градусов», — рассказала она.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что 1 сентября в Москве наступит глубокая осень.

Теги
Погода Москва синоптик потепление Фобос новости
Материалы по теме
Синоптик назвал срок прихода бабьего лета в Москве
Общество
Синоптики рассказали, как в Москву 1 сентября придет глубокая осень
Общество
В Москве за двое суток похолодает на 20 градусов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter