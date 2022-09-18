Ципрас предложил сделать Грецию мостом, а не форпостом

Алексис Ципрас (Фото: Giorgos Konstantinidis / imago-images.de / Global Look Press)

Греция, отправляя оружие Украине, становится частью кризиса вокруг этой страны. Об этом заявил глава оппозиционной партии «Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс» (СИРИЗА-ПА), экс-премьер Греции Алексис Ципрас (занимал должность в 2015–2019 годах), его слова приводит газета «Вима».

«Мы здесь, чтобы снова улучшить позицию страны на международной геополитической арене. Не как передового и незащищенного форпоста Запада, страны, которая посылает Украине оружие и становится частью кризиса, а как силы мира и стабильности. Моста, а не форпоста», — сказал Ципрас, отметив, что это будет одной из задач правительства на внешней арене.

При этом СИРИЗА-ПА, как и правящая партия «Новая демократия» премьера Кириакоса Мицотакиса, не поддерживает специальную военную операцию России на Украине.

В начале июня издание Pronews.gr сообщило, что страна отправила или намерена была отправить Украине «невероятное количество» вооружений. По данным портала, именно так поставки охарактеризовал министр обороны Никос Панайотопулос. Для передачи Киеву будет использовано оружие со складов армии на греческих островах.



Речь идет о следующих типах вооружений и боеприпасов:

122 БМП-1 вместе с боеприпасами;

15 тыс. 73-миллиметровых снарядов;

20 тыс. АК-47;

3,2 млн патронов калибра 7,62 мм;

60 ПЗРК FIM-92 Stinger;

17 тыс. 150-миллиметровых артиллерийских снарядов;

1,1 тыс. противотанковых гранат РПГ-18.

При этом ранее Панайотопулос говорил, что Афины больше не планируют отправлять военную технику Киеву, так как это ослабило бы оборону самой Греции. К тому моменту греческие власти уже отправили на Украину два самолета С-130 с автоматами Калашникова и переносными пусковыми установками.