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Партия Макрона «Вперед, республика!» сменила название на «Ренессанс»

Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Daniel Leal-Olivas / Getty Images)

Правящая партия Франции «Вперед, Республика!» сменила название на «Ренессанс». Об этом сообщает издание Franceinfo, отметив, что новое название теперь официально закреплено в уставе партии.

За новый устав партии проголосовали 87% участников съезда. Основатель партии, президент Эмманюэль Макрон стал почетным председателем «Ренессанса».

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«Вперед, Республика!» была основана в 2016 году для участия в парламентских выборах 2017 года. С тех пор партия регулярно участвует в выборах на всех уровнях. Летом 2022 года во Франции вновь прошли парламентские выборы, партия Макрона получила 245 депутатских мандата — это на 44 места меньше, чем абсолютное большинство.

Вторым по числу мандатов стал союз левых партий «Новый народный экологический и социальный союз» (NUPES) — 131 место. В него входят партия занявшего третье место на весенних президентских выборах Жан-Люка Меланшона «Неподчинившаяся Франция», а также социалисты, «зеленые» и коммунисты. Потерю президентской коалицией прежних позиций Меланшон назвал победой.

Третьей впервые стала крайне правая партия Марин Ле Пен «Национальное собрание», набравшая рекордное количество голосов и получившая 89 кресел. Это значительно превосходит позиции партии в парламенте прежнего созыва, где она имела лишь восемь мандатов.

В интервью AFP Макрон заявил, что не собирается сотрудничать с «Национальным объединением» своей основной конкурентки на президентских выборах Марин Ле Пен и левой партией «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона. Он сообщил, что коалиция может договориться с правой партией «Республиканцы».

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Телеканал TF1 сообщал, что республиканская партия отказалась договариваться с президентской коалицией и обещала сохранить оппозиционную линию по отношению к Макрону.

Теги
Персоны
Франция Эмманюэль Макрон партия «Ренессанс»

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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