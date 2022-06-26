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Политика ,  

Макрон поручил премьеру Франции подготовить план реорганизации кабмина

Макрон поручил премьеру выработать предложения по составу кабмина к началу июля и выразил ей доверие, хотя Борн просила отправить ее в отставку. Ранее коалиция президента потеряла абсолютное большинство в нижней палате парламента

Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил французскому премьер-министру Элизабет Борн подготовить к началу июля план по реорганизации правительства, передает AFP в Twitter.

Глава государства подтвердил свое доверие премьеру и попросил ее сформировать новое правительство после того, как Борн попросила принять ее отставку с поста главы кабинета министров.

«Когда я вернусь с саммитов G7 и НАТО, премьер-министр представит мне предложения по дорожной карте для правительства Франции на ближайшие несколько месяцев и лет, а также по составу нового правительства <...>, которое мы создадим в первые дни июля», — сказал он (цитата по France-Antilles).

По данным агентства, в правительство могут войти политики, готовые сотрудничать с пропрезидентским большинством. Ранее, 20 июня, правящая коалиция Макрона «Вместе!» потеряла абсолютное большинство в нижней палате парламента — Национальном собрании Франции — по итогам парламентских выборов.

Коалиция Макрона не получила большинства во французском парламенте
Политика
Фото:Serge Haouzi / Xinhua / Global Look Press

В интервью AFP Макрон заявил, что не собирается сотрудничать с «Национальным объединением» своей основной конкурентки на президентских выборов Марин Ле Пен и левой партией «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона. Он сообщил, что коалиция может договориться с правой партией под названием «Республиканцы».

Соглашение будут обсуждать на следующей неделе, пишет агентство. Также Борн собирается вынести на рассмотрение депутатов вопрос о доверии ей и действующему правительству после призывов к этому левых партий, передает AFP.

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Коалиция «Вместе!» проиграла выборы в нижнюю палату парламента, получив 245 мест из 577 возможных. Она могла бы сохранить абсолютное большинство, если бы получила еще чуть более 40 мест. Борн, говоря об итогах выборов, назвала их беспрецедентными и заявила, что «ситуация представляет собой риск» для Франции из-за проблем, с которыми ей «приходится сталкиваться как на национальном, так и на международном уровне».

При этом TF1 утверждал, что республиканская партия, о сотрудничестве с которой писало AFP, отказалась договариваться с президентской коалицией и обещала сохранить оппозиционную линию по отношению к Макрону.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
Франция Эмманюэль Макрон Элизабет Борн коалиционное правительство

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