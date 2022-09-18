Композитор Дашкевич назвал смерть Масленникова «огромной личной утратой»

Режиссер, автор фильмов про Шерлока Холмса и доктора Ватсона Игорь Масленников был близким другом композитора Владимира Дашкевича, поэтому его смерть стала для него огромной личной утратой. Об этом РБК рассказал сам композитор.

«Это огромная личная утрата и для меня, и для моей жены, и для моей семьи, потому что мы были очень дружны — я жил у них в Санкт-Петербурге, они жили у нас, и он, и его дочь. Это громадная потеря, с которой я ничего не могу сравнить. После моей семьи и после [поэта] Юлия Кима — это самый близкий друг», — сказал Дашкевич.

Композитор назвал Масленникова «удивительным человеком исключительно высокого понятия чести, достоинства». Он добавил, что работа с Масленниковым в качестве режиссера всегда «превращалась в праздник и великое блаженство».

«Я не говорю о том, что он был великий режиссер, потому что его картины наиболее душевные, в них огромная душа замечательного русского художника выражена как нельзя больше. При чем он никогда не выпячивал себя, он всегда поднимал тех, с кем он работал. И это удивительно сказывалось на атмосфере: у него была гармония между оператором, художником, композитором, актером, всей группой» — считает Дашкевич.

Он рассказал, что работал вместе с умершим режиссером над 15 кинофильмами. Первым совместным проектом стал фильм «Гонщики», который вышел в 1972 году.

«Мы сразу подружились. Это был человек, который понимал меня с полуслова, и которого я понимал с полуслова. При том, конечно, в нем был талант высокого настоящего патриота», — заключил композитор, призвав людей хранить память о режиссере.

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Актер Василий Ливанов, который снимался в нескольких картинах Масленникова. назвал его «профессиональным режиссером, [который] делал свою профессию».

«Я начал у него сниматься в фильме «Ярославна, королева Франции» в роли рыцаря Бенедиктуса. Роль совершенно противоположная по характеру Шерлоку Холмсу. А потом он пригласил меня на роль Шерлока Холмса.<...> Мы семь лет работали в картине», — рассказал он РБК.

О смерти Масленникова накануне сообщил РБК Союз кинематографистов России. Режиссеру было 90 лет. За свою жизнь он снял более 20 картин, в том числе серию фильмов про Шерлока Холмса и доктора Ватсона, а также картину «Зимняя вишня», ее сиквел и одноименный телесериал. Также под руководством Масленникова снимались проект «Ярославна, королева Франции» и сериал «Что сказал покойник».

Масленников в течение десяти лет преподавал во ВГИКе и выпустил два курса кинорежиссеров. Среди них — Эдуард Оганесян (сериал «Чики») и Рустам Ильясов (сериал «Трудные подростки»).

Режиссер имел звания народного артиста РСФСР, заслуженного деятеля искусств РСФСР и орден Почета.