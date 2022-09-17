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Умер режиссер фильмов про Шерлока Холмса Игорь Масленников

Масленников снял более двух десятков картин, 10 лет преподавал во ВГИКе, среди его учеников — режиссер сериала «Чики» Эдуард Оганесян
Игорь Масленников
Игорь Масленников (Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости)

Режиссер, автор фильмов про Шерлока Холмса и доктора Ватсона Игорь Масленников скончался в возрасте 90 лет, сообщили РБК в союзе кинематографистов России.

Масленников родился в 1931 году в Нижнем Новгороде. В 1954 году окончил филфак Ленинградского государственного университета (ныне — СПбГУ). Во время обучения устроился в вузовскую газету, а позже был направлен на ленинградское телевидение для организации молодежной редакции.

В 1967 году окончил высшие режиссерские курсы «Ленфильма». Его дебютом стал фильм «Личная жизнь Кузняева Валентина».

Наибольшую популярность Масленникову принесли серия фильмов про Шерлока Холмса и доктора Ватсона, а также картина «Зимняя вишня», ее сиквел и одноименный телесериал. Также среди его популярных фильмов «Ярославна, королева Франции», сериал «Что сказал покойник». В 2004 году режиссер стал лауреатом государственной премии в сфере киноискусства. Последним фильмом Масленникова стала картина «Банкрот», снятая в 2009 году по пьесе Александра Островского.

Масленников на протяжении многих лет был президентом петербургской студии «Троицкий мост». На ее счету более двух десятков художественных и документальных фильмов.

В течение 10 лет режиссер преподавал во ВГИКе, под его руководством было выпущено два курса кинорежиссеров. Среди известных учеников Масленникова — режиссеры Эдуард Оганесян (сериал «Чики») и Рустам Ильясов (сериал «Трудные подростки»).

26 октября 2021 года Масленникову исполнилось 90 лет. В январе 2022 года союз кинематографистов организовал празднование юбилея в Белом зале центрального дома кино в Москве. На мероприятии показали отрывки из фильмов режиссера, сам он участвовал по видеосвязи из Петербурга.

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Масленников был народным артистом РСФСР, заслуженным деятелем искусств РСФСР, награжден Орденом Почёта.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
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