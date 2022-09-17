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Чем запомнился режиссер Игорь Масленников. Фотогалерея

Режиссер фильмов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне Игорь Масленников умер в возрасте 90 лет. За свою жизнь он снял более 20 картин, о них — в материале РБК
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Игорь Масленников во время выступления на премьере фильма «Под каменным небом» в кинотеатре «Мир», Москва, 26 ноября 1974 года.
Игорь Масленников во время выступления на премьере фильма «Под каменным небом» в кинотеатре «Мир», Москва, 26 ноября 1974 года. (Фото: Александр Коньков / ТАСС)
Дебютом Масленникова в 1967 году стала картина «Личная жизнь Кузняева Валентина», а последний его фильм — «Банкрот» (2009) по пьесе Александра Островского
Сергей Мартинсон в роли Епископа Роже и Елена Коренева в роли Анны в сцене из фильма «Ярославна, королева Франции», 1978 год.
Сергей Мартинсон в роли Епископа Роже и Елена Коренева в роли Анны в сцене из фильма «Ярославна, королева Франции», 1978 год. (Фото: ТАСС)
Лариса Удовиченко в роли Вали, артистка Нина Русланова в роли Ларисы и артистка Елена Сафонова в главной роли Ольги в фильме «Зимняя вишня», киностудия «Ленфильм», 1985 год.
Лариса Удовиченко в роли Вали, артистка Нина Русланова в роли Ларисы и артистка Елена Сафонова в главной роли Ольги в фильме «Зимняя вишня», киностудия «Ленфильм», 1985 год. (Фото: РИА Новости)
Наибольшую известность Масленникову принесли серия фильмов про Шерлока Холмса и доктора Ватсона, а также картина «Зимняя вишня», ее сиквел и одноименный телесериал. Еще один популярный фильм режиссера — «Ярославна, королева Франции», в котором снялся будущий исполнитель роли Шерлока Холмса Василий Ливанов
Виталий Соломин, Игорь Масленников и Василий Ливанов на съемках телефильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», Рига, 1979 год.
Виталий Соломин, Игорь Масленников и Василий Ливанов на съемках телефильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», Рига, 1979 год. (Фото: В. Лисицын / ТАСС)
Ливанов в беседе с ТАСС назвал режиссера профессионалом, который «честно исполнял свою работу»
Василий Ливанов, Эльдар Рязанов, Игорь Масленников и Никита Михалков во время съемок телевизионной передачи «Кинопанорама» в рамках XII Московский международный кинофестиваль, 10 июля 1981 года.
Василий Ливанов, Эльдар Рязанов, Игорь Масленников и Никита Михалков во время съемок телевизионной передачи «Кинопанорама» в рамках XII Московский международный кинофестиваль, 10 июля 1981 года. (Фото: Анатолий Рухадзе / ТАСС)
Елена Сафонова и Валерий Приемыхов в художественном фильме «Продление рода» киностудии «Ленфильм», 1988 год.
Елена Сафонова и Валерий Приемыхов в художественном фильме «Продление рода» киностудии «Ленфильм», 1988 год. (Фото: РИА Новости)
В течение десяти лет Масленников преподавал во ВГИКе. Среди его известных учеников — режиссеры Эдуард Оганесян (сериал «Чики») и Рустам Ильясов (сериал «Трудные подростки»)
Юлия Маврина и Михаил Трухин в сцене из фильма «Письма к Эльзе» по сценарию Аркадия Высоцкого «Бабочка над гербарием», 2002 год. Фильм получил главный приз «Золотой павлин» на 33-м международном кинофестивале в Индии.
Юлия Маврина и Михаил Трухин в сцене из фильма «Письма к Эльзе» по сценарию Аркадия Высоцкого «Бабочка над гербарием», 2002 год. Фильм получил главный приз «Золотой павлин» на 33-м международном кинофестивале в Индии. (Фото: Алексей Куликов / ТАСС)
Игорь Масленников, актеры Алексей Гуськов в роли Беркутова и Юрий Гальцев в роли Лыняева на съемках фильма по пьесе Островского «Волки и овцы» в музее-усадьбе драматурга в селе Щелыково, Костромская область, 2005 год.
Игорь Масленников, актеры Алексей Гуськов в роли Беркутова и Юрий Гальцев в роли Лыняева на съемках фильма по пьесе Островского «Волки и овцы» в музее-усадьбе драматурга в селе Щелыково, Костромская область, 2005 год. (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)
Масленников был народным артистом РСФСР, заслуженным деятелем искусств РСФСР. В 2001 году он стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации, а в 2004-м — кавалером Ордена Почета
Игорь Масленников во время переноса своих фильмов в новое здание фильмохранилища Госфильмофонда в Белых столбах, 2008 год.
Игорь Масленников во время переноса своих фильмов в новое здание фильмохранилища Госфильмофонда в Белых столбах, 2008 год. (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)
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