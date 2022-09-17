Чем запомнился режиссер Игорь Масленников. Фотогалерея

Режиссер фильмов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне Игорь Масленников умер в возрасте 90 лет. За свою жизнь он снял более 20 картин, о них — в материале РБК

Дебютом Масленникова в 1967 году стала картина «Личная жизнь Кузняева Валентина», а последний его фильм — «Банкрот» (2009) по пьесе Александра Островского Наибольшую известность Масленникову принесли серия фильмов про Шерлока Холмса и доктора Ватсона, а также картина «Зимняя вишня», ее сиквел и одноименный телесериал. Еще один популярный фильм режиссера — «Ярославна, королева Франции», в котором снялся будущий исполнитель роли Шерлока Холмса Василий Ливанов Ливанов в беседе с ТАСС назвал режиссера профессионалом, который «честно исполнял свою работу» В течение десяти лет Масленников преподавал во ВГИКе. Среди его известных учеников — режиссеры Эдуард Оганесян (сериал «Чики») и Рустам Ильясов (сериал «Трудные подростки») Масленников был народным артистом РСФСР, заслуженным деятелем искусств РСФСР. В 2001 году он стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации, а в 2004-м — кавалером Ордена Почета