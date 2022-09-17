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Умерла Елизавета II ,  
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Полиция Лондона задержала мужчину у гроба Елизаветы II

Полиция Лондона задержала мужчину, который подбежал к гробу королевы Елизаветы II, передает The Guardian со ссылкой на ведомство.

Сотрудники командования парламентской и дипломатической защиты задержали мужчину в Вестминстер-холле за нарушение закона об общественном порядке.

Как рассказал источник The Guardian, мужчина выскочил из очереди, поднялся по ступенькам и коснулся гроба. Очевидец Sky News сообщил, что он также отодвинул с гроба королевский штандарт.

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Британская королева умерла в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал 8 сентября. В Великобритании и странах Содружества объявили траур, который закончится через неделю после похорон — их назначили на 19 сентября.

15 сентября гроб доставили в здание британского парламента и запустили процесс прощания всех желающих с монархом. Уже на следующий день в очереди в Victoria Tower Gardens произошел инцидент, когда 19-летний Адио Адешайн разделся и приблизился к двум женщинам. Они обвинили его в сексуальном насилии, молодой человек предстал перед судом.

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