Королевский стражник упал в обморок на дежурстве у гроба Елизаветы II

Video

Королевский стражник упал в обморок около гроба с телом королевы Елизаветы II во время дежурства, пишет британская газета Daily Mail.

Инцидент произошел в здании парламента Великобритании, Вестминстер-холле. Гроб разместили там на время прощания с королевой, которое согласно графику и традициям должно продлиться три дня. В здание допускаются все желающие проститься с монархом 23 часа в сутки. При этом гроб круглосуточно охраняют, смена одного стражника длится шесть часов.

Перед тем как упасть, стражник спустился с трибуны, а затем вернулся обратно вместе со сменщиком. Через несколько секунд он потерял сознание. На помощь мужчине пришли полицейские, остальные стражники остались дежурить на своих местах. При этом трансляцию из Вестминстерского дворца прервали на несколько минут.

Зал с гробом закроют для посещений в 6:30 по местному времени (8:30 мск) 19 сентября. В этот же день в Вестминстерском аббатстве состоится отпевание королевы. Затем ее похоронят в Виндзоре, в часовне Святого Георгия, где уже захоронены ее муж, принц Филипп, родители и сестра.

Елизавета II умерла 8 сентября в шотландском замке Балморал после 70 лет правления. Трон перешел к ее сыну, принцу Чарльзу, который стал королем Карлом III. После смерти королевы в стране объявили общенациональный траур. Он завершится через неделю после похорон.