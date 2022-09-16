В Москве простились с главредом «Комсомолки» Сунгоркиным. Фоторепортаж

На Троекуровском кладбище в Москве похоронили Владимира Сунгоркина. Главный редактор «Комсомольской правды» скончался 14 сентября в возрасте 68 лет.

На Троекуровском кладбище в Москве похоронили Владимира Сунгоркина. Главный редактор «Комсомольской правды» скончался 14 сентября в возрасте 68 лет.

На церемонии прощания присутствовали политики, общественные деятели, журналисты в том числе первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, официальный представитель МИД России Мария Захарова, мэр Москвы Сергей Собянин, главный редактор «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов.