Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня
Киргизия и Таджикистан, между которыми прошедшей ночью обострился приграничный конфликт, договорились о прекращении огня, передает «Sputnik Кыргызстан» в телеграм-канале со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.
Режим начал действовать с 10:00 по местному времени (7:00 мск), однако огонь со стороны Таджикистана не прекратился, утверждают в Бишкеке. Душанбе, в свою очередь, обвиняет в обстрелах своей территории киргизских военнослужащих, пишет Asia Plus со ссылкой на пограничную службу ГКНБ страны.
По данным таджикской стороны, режим прекращения огня начал действовать с 6:30 по местному времени (4:30 мск), однако со стороны Киргизии обстрелы не прекратились.
Asia Plus указывает, что министры иностранных дел двух стран, Cироджиддин Аслов со стороны Таджикистана и Жээнбек Кулубаев со стороны Киргизии, провели переговоры в связи с обострением ситуации. «Sputnik Кыргызстан» указывает, что МИД страны вручил ноту протеста таджикской стороне в связи с тем, что она «вероломно атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы» в Баткенской области. Бишкек настаивает на решении проблем дипломатическим путем.
Кроме того, прошли переговоры глав ГКНБ обеих стран, Камчыбека Ташиева (Киргизия) и Саймумина Ятимова (Таджикистан), пишет «Sputnik Кыргызстан». Интенсивность стрельбы на границе государств идет на спад, отмечает агентство около 8:00 мск.
Обстрелы идут в Лейлекском и Баткенском районах Баткенской области Киргизии и в Исфаринском и Гафуровском (граничит с Лейлекским) районах Согдийской области Таджикистана.
«Sputnik Кыргызстан» приводит последние данные по пострадавшим: согласно информации Минздрава страны, ранения получили 18 человек, они госпитализированы в Баткенскую областную больницу. Официальных данных о жертвах со стороны Таджикистана не поступало, однако источник «РИА Новости» в силовых структурах Согдийской области сообщил о гибели одного таджикского пограничника и ранении еще троих.