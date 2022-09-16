Superjob назвал сферы, где сильнее всего выросло число вакансий

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За последние полгода наибольший рост числа вакансий наблюдался в сегменте закупок/снабжения (плюс 28%), говорится в исследовании сервиса по подбору вакансий SuperJob (есть у РБК).

Следом за закупками идут сегменты промышленность/производство — плюс 4%, строительство/проектирование/недвижимость — плюс 3%, а также добыча сырья — плюс 2%.

Худшую динамику числа вакансий за последние шесть месяцев показали такие сферы как волонтерство (минус 80%), страхование (минус 43%), консалтинг/стратегическое развитие (минус 40%), а также банки/инвестиции/лизинг и административная работа/секретариат/АХО (по минус 36%).

За ними следуют маркетинг/реклама/PR (минус 31%), юриспруденция (минус 27%), бухгалтерия/финансы/аудит (минус 24%) и кадры/управление персоналом (минус 22%). В ИТ-сфере число вакансий за полгода упало на 20%.

За последние полгода 44% работодателей индексировали зарплаты сотрудников, говорится в исследовании.

Как показало исследование SuperJob, зарплатные предложения в сфере информационных технологий за полгода выросли на 10% (за аналогичный период прошлого года рост составлял 11,9%), в строительстве — на 8,3%, в кадрах и банках — на 6,9 и 6,8% соответственно.

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В начале сентября исследование HeadHunter показало, что С начала года число вакансий в ИТ снизилось на 25%, со 114, 6 тыс. в январе до 85,2 тыс. в августе. При этом количество резюме за этот период выросло на 55%, тогда как в прошлом году прирост за такой же срок составил 12%.

По данным сервиса «Хабр Карьера», в августе верхняя планка зарплат, предлагаемых работодателями ИТ-специалистам, снизилась на 11% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Она составила в среднем 160 тыс. руб.