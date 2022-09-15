«КП» сообщила дату и место похорон главреда Сунгоркина

Владимир Сунгоркин (Фото: Виктор Чернов / Russian Look)

Похороны главного редактора «Комсомольский правды» Владимира Сунгоркина пройдут 16 сентября на Троекуровском кладбище, сообщает издание в телеграм-канале, указав, что это предварительные данные.

«Как сообщил шеф-редактор газеты Евгений Сазонов, сегодня тело Владимира Николаевича доставят в Москву из Приморского края», — говорится в сообщении.

Главный редактор «Комсомольской правды» умер накануне в возрасте 68 лет в командировке в Приморье, где собирал материал для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Причиной смерти стал инсульт.

Владимир Сунгоркин родился 16 июня 1954 году в Хабаровске. В 1976 году он окончил факультет журналистики Дальневосточного государственного университета и стал собственным корреспондентом «Комсомольской правды» в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМа).

В разные годы он занимал различные должности в газете — от заместителя редактора отдела рабочей молодежи до главного редактора, которым он стал в 1997 году. С 2002 года Сунгоркин также является генеральным директором издательского дома.

В 2018 году он получил звание заслуженного журналиста России. Сунгоркин награжден орденами «Знак Почета» в 1985 году и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени в 2014 году, а в 2019 году был отмечен Почетной грамотой президента России.

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В апреле этого года Евросоюз ввел против Сунгоркина санкции в связи с военной операцией России на Украине. «Любил ездить в Альпы на лыжах кататься — ну что, сэкономлю деньги. У нас тоже трасс уже много хороших», — говорил РБК Сунгоркин, комментируя ограничения со стороны ЕС.