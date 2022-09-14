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Путин назвал смерть Сунгоркина утратой для российской журналистики

Владимир Сунгоркин
Владимир Сунгоркин (Фото: Роман Демьяненко / ТАСС)

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования и передал слова поддержки родным и близким главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина, следует из публикации на сайте Кремля.

«Кончина Владимира Николаевича Сунгоркина — это большая потеря для отечественной журналистики, для всех нас. Он был патриотом, неординарным, творчески одаренным, талантливым человеком. <...> И всегда подавал пример верности своему призванию, профессиональной этике, умел сплотить коллег в настоящую команду единомышленников», — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал смерть Сунгоркина большой утратой.

Песков назвал смерть главреда «Комсомольской правды» большой утратой
Общество
Владимир Сунгоркин

Владимир Сунгоркин родился 16 июня 1954 года в Хабаровске. В 1976 году он окончил факультет журналистики Дальневосточного государственного университета и стал собственным корреспондентом «Комсомольской правды» в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.

В разные годы Сунгоркин занимал различные должности в газете — от заместителя редактора отдела рабочей молодежи до главного редактора, которым он стал в 1997 году. С 2002 года работал генеральным директором издательского дома.

Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин
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Владимир Сунгоркин

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Медиаменеджер умер от инсульта, сообщила «Комсомольская правда» 14 сентября. Смерть произошла, когда журналист был в экспедиции по сбору материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Соболезнования его близким выразили спикер Госдумы Вячеслав Володин, замминистра Дмитрий Чернышенко, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, главы Хабаровского края, Крыма и Приморья Михаил Дегтярев, Сергей Аксенов и Олег Кожемяко. К ним присоединились гендиректор медиахолдинга «Россия сегодня» и главред RT Маргарита Симоньян.

Теги
«Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин Владимир Путин
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Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин
Общество
«Комсомольская правда» назвала причину смерти Владимира Сунгоркина
Общество
Песков назвал смерть главреда «Комсомольской правды» большой утратой
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