«РИА Новости» узнало о ликвидации ЧВК Вагнера диверсантов на Украине

Бойцы ЧВК Вагнера из группы «Бахмут» уничтожили до десяти членов украинской диверсионно-разведывательной группы между селами Покровское и Клиновое, передает «РИА Новости» со ссылкой на собственного корреспондента.

По его информации, украинские военные хотели устроить засаду наступающим подразделениям союзных сил.

На Украине несколько сел с названием Покровское, в том числе в Днепропетровской и Донецкой областях. Последнее расположено в Бахмутовском районе, что соответствует названию группы. Там же находится село Клиновое.

В спецоперации на Украине участвуют разные структуры, в том числе ЧВК Вагнера, писал РБК в июле. Эта компания существует восемь лет, у нее нет офисов, пресс-службы и регистрации в налоговых органах. Она набирает стрелков, пулеметчиков, гранатометчиков, снайперов, врачей и медработников, ремонтников, водителей, минометчиков, артиллеристов, танкистов и прочих специалистов из числа желающих принять участие в военной операции и заключает с ними контракты. При этом ЧВК Вагнера отрицает причастность к наемничеству, так как «военная работа в интересах Российской Федерации» им не является. Группа включена в санкционные списки США и ЕС.

Сотрудники ЧВК участвовали в конфликте в Сирии и действовали на юго-востоке Украины на стороне самопровозглашенных республик в 2014 году. По данным ООН, вагнеровцы также участвовали в наступлении Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель утверждал, что они защищают представителей власти в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) и отвечают там за безопасность.