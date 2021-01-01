Ресторану Моргенштерна пригрозили штрафом за нарушение мер против COVID

В ресторане KAIF provenance, совладельцем которого является рэпер Моргенштерн, выявили нарушения санитарно-эпидемиологических мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главного инспектора объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергея Михайлова.

«Нарушения были зафиксированы в ходе празднования дня рождения популярного тик-токера и певца Дани Милохина. В ходе мероприятия нарушался масочно-перчаточный режим, а также не соблюдались требования по соблюдению социального дистанцирования», — объяснил он.

Михайлов отметил, что информация о выявленных нарушения была направлена в московское управление Роспотребнадзора.

По словам инспектора, в ходе мониторинга также обнаружили нарушения в клубе Nice Bar на Новом Арбате. В момент проверки в заведении находились более 200 человек, что не позволило организаторам обеспечить необходимую дистанцию между посетителями.