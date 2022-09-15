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Лидер движения против рабства «Альтернатива» пропал в Харьковской области

Лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников пропал вместе с коллегой в Харьковской области, куда вез гуманитарную помощь, сообщило движение в Telegram.

«Шесть дней назад пропали любимые нами и важные для многих, наш руководитель — Мельников Олег Викторович с одним из наших коллег. 8 сентября они заехали на территорию Харьковской области с гуманитарной помощью», — сказано в сообщении.

Лидер движения против рабства «Альтернатива» исчез после отъезда в Идлиб
Политика
Олег Мельников

В последний раз Мельникова с коллегой видели утром 9 сентября, когда они собирались возвращаться в Россию. После этого они перестали выходить на связь.

В организации заявили, что больше не могут оказывать помощь нуждающимся из-за финансовых затруднений, так как раньше деньги на это выделял Мельников.

Движение «Альтернатива» создали в 2011 году. Оно получило известность после спасения трудовых рабов с кирпичных заводов Дагестана, а также «гольяновских рабов» — 11 мигрантов, которые бесплатно работали в продуктовом магазине на Новосибирской улице в Москве. Организация помогает попавшим в трудовое рабство, жертвам сексуальной эксплуатации и «мафии» нищих. Также движение принимает заявки на поиск похищенных детей.

В сентябре власти городов Харьковской области, которые находятся под контролем российских военных, сообщили о постоянных обстрелах и начали эвакуировать оттуда жителей. 8 сентября они заявили, что украинские войска пытались окружить Балаклею, но были отброшены, и город остался под контролем России. 

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Позднее Минобороны объявило о переброске войск, дислоцированных у Изюма и Балаклеи, на территорию Донецкой народной республики (ДНР), чтобы «достичь заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса». В сводках ведомство сообщало, что Украина теряет живую силу и технику, в том числе на харьковском направлении.

Мельников пропадал в августе 2019 года после отъезда в район сирийского Идлиба. Туда он поехал в сопровождении волонтеров для помощи попавшим в рабство выходцам из России и СНГ, но вовремя не вышел на связь. Тогда помощник Мельникова Максим Ваганов говорил РБК, что после трех неудачных попыток выйти на связь группа официально извещает о пропаже волонтеров. Позднее он сообщил, что Мельников жив и укрылся в убежище от преследовавших его боевиков.

Теги
Харьковская область пропажа альтернатива
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