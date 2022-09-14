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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Российским туристам посоветовали не посещать приграничные районы Армении

Варденис, Армения
Варденис, Армения (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Посольство России в Армении порекомендовало российским туристам не посещать граничащие с Азербайджаном районы республики, передает пресс-служба российского диппредставительства.

Речь идет о таких приграничных районах, как Сюникская, Вайоцдзорская и Гехаркуникская области.

В Гехаркуникской области находится село Сотк, в Вайоцдзорской — город Джермук, в Сюникской — город Горис. О том, что азербайджанские военные обстреляли именно эти населенные пункты в ночь с 12 на 13 сентября, сообщало Минобороны Армении. По данным военного ведомства, силы Азербайджана применяли артиллерийское и крупнокалиберное оружие, БПЛА (беспилотный летательный аппарат). В Баку при этом обвинили армянских военных в «широкомасштабных диверсиях» на дашкесанском, кельбаджарском и лачинском направлениях.

13 сентября Армения обратилась к России, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ; Азербайджан в нее не входит) и Совету Безопасности ООН. ОДКБ решила направить в Армению миссию для оценки обстановки.

На следующий день премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что потери Армении в боях с Азербайджаном составили 105 человек. Он также пояснил, что армянская сторона обратилась к ОДКБ на основании ст. 4 этого договора — в случае нападения на одну из стран договора другие участники по просьбе этого государства «незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную».

Баку говорил, что в результате боевых действий в ночь с 12 на 13 сентября погибли 50 азербайджанских военных, в том числе восемь пограничников.

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