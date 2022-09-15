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Онлайн-покупатели рассказали, какие компенсации хотят за возврат товара

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Большинство россиян считают, что при возврате купленного онлайн товара продавец обязан предложить дополнительную компенсацию за причиненные неудобства, показал онлайн-опрос аналитического агентства А2:Research. В нем участвовали 1557 человек.

За компенсацию за потраченное время и разочарования от покупки высказались 73% участников онлайн-опроса. Для четверти респондентов компенсация оказалась не важна.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Большинство из тех, кто выступает за компенсацию (86%), хотели бы получить компенсацию в деньгах, при этом, по мнению 42% из них, ее размер должен быть от 1 до 5% от суммы покупки. Для остальных достаточно скидки в 5—10% на следующую покупку.

Всего, по данным исследования, с процедурой возврата сталкивались 75%. Среди причин отказа от товара треть опрошенных назвала неподошедший размер или цвет, 27% — брак, а 26% — отсутствие той или иной составляющей товара. Самой непопулярной причиной возврата оказалось обнаружение того же изделия по более низкой стоимости: из-за этого вернули товар 14% участников опроса.

Ранее эксперты агентства выяснили, что каждый второй онлайн-покупатель хотя бы раз в жизни умышленно покупал товар только для того, чтобы вернуть продавцу после кратковременного использования.

Теги
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