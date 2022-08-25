Почти половина онлайн-покупателей признались в «фейк-шопинге»

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Хотя бы раз в жизни умышленно покупал товар только для того, чтобы вернуть его продавцу после кратковременного использования, почти каждый второй онлайн-покупатель. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства A2:Research в результате исследования (есть у РБК).

Подавляющее большинство опрошенных (75%) признались, что им приходилось возвращать товар продавцу. При этом, почти половина респондентов (47%) хотя бы раз в жизни пользовался «фейк-шопингом» — совершали покупки, заранее зная, что вернут товар продавцу сразу после использования.

Оказалось, что чаще всего таким приемом пользуются мужчины — 60% среди тех, кто признался в такой практике.

Самым эффективным способом возврата товара продавцу участники опроса назвали обращение в службу поддержки (49%). Если же покупатель получил бракованный товар или произошла ошибка в заказе, то 22% обращались в социальные сети магазина или бренда, а 21% сразу же пишут негативный отзыв о работе магазина в социальных сетях и на сайтах с отзывами.

Наибольшая доля людей с опытом в «фейк-шопинге» среди онлайн-покупателей, выяснили исследователи, живет в Казани (60%). На втором месте Екатеринбург с 58% и на третьем — Пермь (57,9%). За ними — Воронеж (57,6%) и Саратов (53%).

В опросе участвовали 1600 регулярных онлайн-покупателей и активных пользователей сервисов доставки из всех регионов России в возрасте от 18 до 55 лет. Каждый третий участник исследования совершает покупки онлайн минимум один раз в месяц. 20% опрошенных — покупают товары и услуги онлайн хотя бы один раз в неделю, такое же количество респондентов (19%) покупают онлайн каждые 2-3 дня. Оставшиеся 5% совершают онлайн-покупки почти каждый день.

В связи с отказом международных платежных систем Visa и Mastercard обслуживать платежи россиян за пределами страны после начала специальной военной операции на Украине произошел обвал трансграничной онлайн-торговли. В марте 2022 года Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) зафиксировала падение объемов покупок в зарубежных интернет-магазинах на 55% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года, до 12,1 млрд руб.

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При этом еще в феврале сегмент трансграничной онлайн-торговли показал рост год к году на 28%, до 38 млрд руб. В январе прирост объема составил и вовсе 67%, до 38,4 млрд руб.

После того как оплата товаров на подавляющем большинстве международных площадок стала невозможной, фактически вся трансграничная торговля (по оценке аналитиков АКИТ, 98% покупок в марте) сосредоточилась на маркетплейсе «AliExpress Россия», совместном предприятии китайской Alibaba Group, VK, USM и Российского фонда прямых инвестиций. Около 2% пришлись на покупки с помощью сервисов дропшиппинга (посредников) в других странах, включая США.