Песков назвал смерть главреда «Комсомольской правды» большой утратой
Смерть главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина — это большая утрата, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.
Он отметил, что президент России Владимир Путин отправит телеграмму с соболезнованиями родным и близким журналиста и коллективу «Комсомольской правды».
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил РБК, что Сунгоркин выстроил один из самых «мощных и успешных медиахолдингов в стране».
«Неслучайно он был награжден званием «Заслуженный журналист России». Он действительно был одним из самых выдающихся и медиаменеджеров, и журналистов в современной России. И Союз журналистов России выражает самые глубокие соболезнования семье и коллегам. Мы никогда не забудем Владимира Николаевича», — сказал РБК председатель Союза журналистов.
Владимир Сунгоркин умер от инсульта в возрасте 68 лет, сообщила «Комсомольская правда» 14 сентября. Это произошло, когда журналист находился в экспедиции по сбору материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.
Соболезнования его близким выразили спикер Госдумы Вячеслав Володин, замминистра Дмитрий Чернышенко, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, главы Хабаровского края, Крыма и Приморья Михаил Дегтярев, Сергей Аксенов и Олег Кожемяко. К ним присоединились гендиректор медиахолдинга «Россия сегодня» и главред RT Маргарита Симоньян.