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Киргизия сообщила о нескольких перестрелках на границе с Таджикистаном

Фото: Владимир Пирогов / Reuters
Фото: Владимир Пирогов / Reuters

На границе Киргизии и Таджикистана произошло еще несколько перестрелок, сообщила киргизская погранслужба, передает Sputnik Кыргызстан.

В этот раз бои прошли в местности Как-Сай Баткенского района Киргизии. По заявлению киргизской стороны, таджикские пограничники открыли огонь по киргизской погранзаставе «Достук». Военнослужащие Киргизии выстрелили в ответ.

К 12:30 мск перестрелка прекратилась, но обстановка осталась напряженной. Пограничные делегации двух стран продолжают вести переговоры, сообщила киргизская погранслужба.

Через 20 минут после сообщения о прекращении боев в Как-Сай погранслужба уведомила о третьей перестрелке — в этот раз в местности Паскы-Арык Баткенского района. По ее заявлению, таджикская сторона выстрелила по пограничникам киргизской заставы «Самаркандек». Пограничники снова открыли ответный огонь.

Кроме того, столкновения произошли в Исфаринском районе Таджикистана, передает Sputnik Таджикистан. По данным источника издания, с таджикской стороны пострадал один военнослужащий.

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
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Граница&nbsp;Киргизии и Таджикистана, архивное фото&nbsp;

Бои между пограничниками Таджикистана и Киргизии начались утром 14 сентября.

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Киргизская погранслужба заявила, что обнаружила пограничников Таджикистана в деревне Булак-Баши в Баткенском районе. По ее версии, они заняли боевые позиции на участке границы, проигнорировали требования Киргизии покинуть территорию и открыли огонь по киргизским позициям из минометов.

Фото:Яндекс Карты
Фото: Яндекс Карты

В то же время пресс-секретарь администрации города Исфары Зубайдулло Шомадов рассказал, что перестрелка началась в приграничной местности Кех джамоата Ворух. Он указал, что военнослужащие Киргизии безосновательно выстрелили в наряд таджикских пограничников, которые несли службу в этой местности. Военные Таджикистана открыли ответный огонь.

В Таджикистане пограничник погиб в перестрелке на границе с Киргизией
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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

В результате столкновений погиб один таджикский пограничник. По данным разных больниц, пострадали еще от двух до пяти человек.

С киргизской стороны ранения получили два военнослужащих, сообщила погранслужба страны. Согласно информации ведомства, при разрыве снаряда от миномета один из них получил легкое осколочное ранение, а второй — контузию, передало «Азия-Плюс».

Теги
Киргизии Таджикистан перестрелка бои
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