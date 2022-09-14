Киргизия сообщила о нескольких перестрелках на границе с Таджикистаном
На границе Киргизии и Таджикистана произошло еще несколько перестрелок, сообщила киргизская погранслужба, передает Sputnik Кыргызстан.
В этот раз бои прошли в местности Как-Сай Баткенского района Киргизии. По заявлению киргизской стороны, таджикские пограничники открыли огонь по киргизской погранзаставе «Достук». Военнослужащие Киргизии выстрелили в ответ.
К 12:30 мск перестрелка прекратилась, но обстановка осталась напряженной. Пограничные делегации двух стран продолжают вести переговоры, сообщила киргизская погранслужба.
Через 20 минут после сообщения о прекращении боев в Как-Сай погранслужба уведомила о третьей перестрелке — в этот раз в местности Паскы-Арык Баткенского района. По ее заявлению, таджикская сторона выстрелила по пограничникам киргизской заставы «Самаркандек». Пограничники снова открыли ответный огонь.
Кроме того, столкновения произошли в Исфаринском районе Таджикистана, передает Sputnik Таджикистан. По данным источника издания, с таджикской стороны пострадал один военнослужащий.
Бои между пограничниками Таджикистана и Киргизии начались утром 14 сентября.
Киргизская погранслужба заявила, что обнаружила пограничников Таджикистана в деревне Булак-Баши в Баткенском районе. По ее версии, они заняли боевые позиции на участке границы, проигнорировали требования Киргизии покинуть территорию и открыли огонь по киргизским позициям из минометов.
В то же время пресс-секретарь администрации города Исфары Зубайдулло Шомадов рассказал, что перестрелка началась в приграничной местности Кех джамоата Ворух. Он указал, что военнослужащие Киргизии безосновательно выстрелили в наряд таджикских пограничников, которые несли службу в этой местности. Военные Таджикистана открыли ответный огонь.
В результате столкновений погиб один таджикский пограничник. По данным разных больниц, пострадали еще от двух до пяти человек.
С киргизской стороны ранения получили два военнослужащих, сообщила погранслужба страны. Согласно информации ведомства, при разрыве снаряда от миномета один из них получил легкое осколочное ранение, а второй — контузию, передало «Азия-Плюс».