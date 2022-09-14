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Политика ,  

В Таджикистане пограничник погиб в перестрелке на границе с Киргизией

Утром на участке границы между Таджикистаном и Киргизии началась перестрелка. Погиб один таджикский пограничник, еще двое получили ранения. Киргизия пока не сообщала о пострадавших
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Сотрудник погранслужбы Таджикистана погиб в ходе перестрелки на границе с Киргизией, сообщили в Центральной больнице Исфары, передает Sputnik Таджикистан в Telegram.

Еще два человека получили ранения. «Пострадавшие доставлены в отделение интенсивной терапии. Сейчас они находятся под наблюдением врачей», — сказал собеседник издания.

При этом в больнице джомоата Ворух сообщили о пяти раненых военных Таджикистана, пишет «Азия-Плюс» в «Телеграм».

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
Политика
Граница&nbsp;Киргизии и Таджикистана, архивное фото&nbsp;

Перестрелка на границе Таджикистана и Киргизии произошла утром 14 сентября.

Киргизская погранслужба сообщила, что обнаружила пограничников Таджикистана в деревне Булак-Баши в Баткенском районе. По ее данным, они заняли боевые позиции на участке границы, чем нарушили достигнутые ранее договоренности, затем проигнорировали требования Киргизии покинуть территорию и открыли огонь из минометов.

К 8:30 мск обстановка на границе оставалась напряженной, сообщила погранслужба, передал Sputnik Кыргызстан. Ведомство обвинило таджикскую сторону в периодических обстрелах позиций киргизских пограничников. Пострадавших со стороны Киргизии не было.

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Шойгу объявил о повышении боеготовности баз в Киргизии и Таджикистане
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Сергей Шойгу

В свою очередь, пресс-секретарь администрации города Исфары Зубайдулло Шомадов рассказал, что перестрелка в приграничной местности Кех джамоата Ворух началась в 7:15 по местному времени (4:15 мск).

«Военнослужащие Киргизии без каких-либо оснований открыли огонь в сторону наряда таджикских пограничников, несущих службу в этой местности. Исходя из сложившейся ситуации, был открыт ответный огонь», — сказал он, передал Sputnik Таджикистан.

Таджикская погранслужба отметила, что сейчас стороны проводят переговоры, чтобы стабилизировать ситуацию.

Авторы
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Жанна Антохина
Киргизия Таджикистан перестрелка погибший
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Ставка
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Шойгу объявил о повышении боеготовности баз в Киргизии и Таджикистане
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