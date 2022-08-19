Украина попросит ЕС исключить двойное налогообложение для беженцев
Власти Украины направят письмо ко всем налоговым ведомствам и правительствам стран ЕС, чтобы те предоставили возможность беженцам из республики спустя полгода пребывания не получать налоговое резидентство и не платить налоги в том числе за доходы на Украине. О письме сообщил член экономического штаба при Минэкономики Украины Михаил Кухар в Facebook (принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации).
Кухар пояснил, что Украина предложит ЕС применить к украинским беженцам «ковидный прецедент»: на время карантинного локдауна некоторые страны ЕС отменили обязательное налогообложение для иностранцев, которые из-за отмены авиасообщения не смогли вернуться на родину.
Также, по словам Кухара, готовятся изменения в соответствующие инструкции Нацбанка и налоговой службы страны, чтобы позволить украинским физлицам-предпринимателям открывать счета в зарубежных банках.
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Он назвал ее целью защиту населения ДНР и ЛНР, независимость которых Россия признала за пару дней до спецоперации, а также демилитаризацию и «денацификацию» Украины. После начала боевых действий граждане Украины стали массово покидать свои дома.
С начала боевых действий, по данным ООН на начало августа, Украину покинули более 10,3 млн человек. Организация сообщила, что наибольшее число беженцев приняла Польша — более 5,1 млн человек, больше 1,9 млн уехали в Россию, более 1 млн — в Венгрию, около 964 тыс. — в Румынию. В Словакию выехали 471 тыс., в Молдавию — 557 тыс. человек.