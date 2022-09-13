Вильфанд спрогнозировал потепление до 30 градусов в Крыму и на Кубани

Во второй половине недели температура воздуха в Крыму и Краснодарском крае повысится до 30 градусов, море прогреется до 25 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в Ялте в первой половине недели ожидается 22-25 градусов тепла, во второй половине — 25-28 градусов. В Краснодарском крае в среду, 14 сентября, температура опустится до 20-21 градуса тепла, но в четверг, 15 сентября, повысится до 27-30 градусов, заявил Вильфанд. «В Сочи в первой половине недели будет еще 23-25 градусов, а с четверга — до 25-27 градусов. Бархатный сезон начался рано, но проходит хорошо», — сказал он.

Однако несмотря на теплую погоду в Краснодарском крае ожидаются дожди. Например, в Сочи 13 и 14 сентября прогнозируется ливневый дождь, гроза, град, в районе Анапы и Геленджика 15 сентября — ветер со скоростью до 15-20 м/с, отметил синоптик.

При этом Вильфанд сказал, что температура воды в Феодосии, Алуште, Ялте, Геленджике составит 24 градуса, в Сочи и Туапсе — 25 градусов.

Ранее Вильфанд говорил, что бархатный сезон этой осенью продлится долго и закончится не раньше первой декады октября, хотя обычно он заканчивается в конце сентября. Он объяснил, что температура воды на востоке Черного моря, в Сочи и Анапе поднялась до 25–28 градусов, что сравнимо с температурой экваториальных вод и является для России редкостью. Кроме востока Черного моря, Сочи и Анапы вода прогрелась и в Калининградской области. «Это признак того, что будет длительный бархатный сезон, потому что деятельный слой океана хорошо прогрелся, и уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу», — отметил синоптик.