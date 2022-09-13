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Два человека погибли при стрельбе в трех городах Канады

Мужчина открыл огонь в Гамильтоне, Миссиссоге и Милтоне, трех канадских городах, расположенных в провинции Онтарио, в результате чего погибли два человека, еще несколько ранены, передает телеканал CBC со ссылкой на полицию.

Сначала стрельба произошла в Миссиссоге в районе Аргентия-роуд и бульвара Уинстона Черчилля. В итоге был убит сотрудник полиции Торонто, еще один человек пострадал, его доставили в больницу.

Примерно через час еще один случай произошел в Милтоне, в районе Бронте-стрит Юг, Мейн-стрит и Кинг-стрит. Там погиб еще один человек, двух госпитализировали.

В Гамильтоне, где также был открыт огонь, полицейским удалось найти подозреваемого. Им оказался 30-летний Шон Петри, в итоге он тоже был убит.

Власти Канады рассказали о ранении мужчины, убившего 10 человек
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Фото:David Stobbe / Reuters

Вечером 13 августа мужчина обстрелял автобус с паломниками в Иерусалиме. Автобус стоял возле гробницы царя Давида у Стены Плача. Нападавший открыл по нему беспорядочную стрельбу, когда тот отъезжал от Стены Плача. Полиция перекрыла Старый город. На поиски стрелявшего в воздух поднимали вертолеты. Спустя шесть часов мужчину нашли, и он сдался полиции. В результате стрельбы по меньшей мере восемь человек получили ранения, двое из них — тяжелые.

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