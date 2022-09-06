Власти Канады рассказали о ранении мужчины, убившего 10 человек

Полиция Канады: убивший 10 человек в индейском поселении может быть ранен

Один подозреваемый в нападении в канадской провинции Саскачеван, в результате которого погибли десять человек, 31-летний Дэмиен Сандерсон был найден мертвым, второй подозреваемый, его брат, 30-летний Майлз Сандерсон может быть ранен, заявили в полиции Канады, передает CBC.

Майлз Сандерсон все еще находится на свободе, его объявили в розыск. «Мы хотим, чтобы общественность знала об этом, потому что есть вероятность, что он может обратиться за медицинской помощью», — сказала глава Королевской канадской конной полиции (RCMP) Саскачевана Ронда Блэкмор.

По данным полиции, Майлз Сандерсон находился в розыске с мая, так как перестал встречаться с назначенным ему социальным работником и был классифицирован как «незаконно находящийся на свободе». До этого он отбывал почти пятилетний срок за нападение, ограбление и хулиганство, а когда его официально освободили, исчез.

Нападение в Саскачеване произошло 4 сентября. В резервации индейцев народа Кри Джеймс Смит Кри Нэйшн (James Smith Сree Nation), а также в деревне Уэлдон от ножевых ранений погибли десять человек, еще 15 человек были госпитализированы. В районе Джеймс Смита местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации.