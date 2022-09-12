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Лавров встретился с лидером ХАМАС в Москве

Сергей Лавров и&nbsp;Исмаил&nbsp;Хания
Сергей Лавров и Исмаил Хания (Фото: МИД России)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял председателя политбюро правящего в секторе Газа палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаила Ханию, стороны обсудили развитие ситуации в Ближневосточном регионе с упором на палестинскую проблематику. Об этом говорится на сайте МИД России.

«С российской стороны была подчеркнута важность скорейшего восстановления палестинского национального единства на политической платформе ООП (Организация освобождения Палестины. — РБК) и необходимость урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой базе, основу которой составляют соответствующие резолюции Совета Безопасности и Генассамблеи ООН, а также Арабская мирная инициатива», — говорится в сообщении.

Израиль атаковал сектор Газа в ответ на ракетные обстрелы
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Фото:Zuma / ТАСС

Также с делегацией ХАМАС провел встречу представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД России Михаил Богданов.

В начале августа ситуация в секторе Газа обострилась. 5 августа Израиль начал операцию «Рассвет» против «Исламского джихада» (запрещенная в России террористическая группировка). Премьер-министр страны Яир Лапид пояснял, что она нацелена на «устранение конкретной угрозы гражданам Израиля». По итогам первого дня израильская армия сообщила об уничтожении 15 террористов, в том числе командира северной бригады военного крыла «Исламского джихада» Тайсира аль-Джабари.

Правящее в Газе движение ХАМАС назвало действия Израиля актом агрессии. Позже 7 августа Израиль и Палестина договорились о перемирии.

Теги
Персоны
сектор Газа Палестина ХАМАС Сергей Лавров Исмаил Хания

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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