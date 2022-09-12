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Умерла Елизавета II ,  
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В Эдинбурге задержали мужчину, оскорбившего принца Эндрю

Шотландская полиция задержала мужчину, который выкрикивал оскорбления в адрес второго сына умершей королевы Великобритании Елизаветы II принца Эндрю в ходе траурной процессии в центре Эдинбурга. Об этом сообщает телеканал Sky News cсо ссылкой на полицию.

Все дети королевской семьи, включая короля Карла III, шли за гробом усопшей королевы. В этот момент один из наблюдавших за процессией закричал: «Эндрю, ты больной старик».

Елизавета II пожертвовала в фонд обвинившей принца Эндрю в изнасиловании
Общество
Елизавета II и принц Эндрю

Полиция вывела его из толпы и задержала. «Мужчина в возрасте 22 лет был задержан в связи с нарушением порядка на Королевской миле в центре Эдинбурга примерно в 14:50 (16:50 мск)», — говорится в сообщении полиции.

В августе 2021 года американская правозащитница Вирджиния Джуффре подала в суд на принца Эндрю и обвинила его в изнасиловании. По ее словам, он несколько раз принуждал ее к сексуальным отношениям, в том числе в особняке Харви Эпштейна в Манхэттене, когда ей было 17 лет. Принц утверждал, что не помнит встречи с Джуффре, и называл подделкой фотографию, на которой они были запечатлены с подругой Эпштейна Гилейн Максвелл, которую также обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в проституцию.

После обвинений принц лишился воинских званий и права королевского покровительства — поддержки благотворительных, общественных или военных организаций со стороны члена королевской семьи. Еще в 2019 году он попросил освободить его от публичных обязанностей после скандала из-за его связей с Эпштейном.

В феврале принц заключил внесудебное решение с Джуффре. Он обязался сделать пожертвование в ее фонд. Позже сама Елизавета II пожертвовала в фонд Джуффре £2 млн (около $2,7 млн).

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Да здравствует король Карл III: биография принца Чарльза в 11 фото
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Гроб с телом королевы покинул шотландский дворец Балморал накануне и до процессии находился в резиденции британского монарха в Эдинбурге — дворце Холирудхаус. Позже гроб перенесли в эдинбургский собор Святого Эгидия. Завтра, 13 сентября, самолет с телом королевы отправится в Лондон. Там его доставят в Вестминстер-холл, где желающие смогут попрощаться с королевой. Похороны королевы состоятся 19 сентября.

Елизавета II умерла в прошлый четверг, 8 сентября, в шотландском дворце Балморал. Незадолго до смерти здоровье британской королевы ухудшилось, она пропустила несколько публичных мероприятий. После смерти Елизаветы корона автоматически перешла ее 73-летнему сыну, принцу Чарльзу. Он взял имя Карл III, а официально стал королем Великобритании 10 сентября после утверждения Советом по престолонаследию. В этот же день его провозгласили королем Канады. В общей сложности он получил корону 14 стран Содружества.

Теги
Принц Эндрю Елизавета II Карл III Великобритания Шотландия полиция Эдинбург
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