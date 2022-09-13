Росстандарт допустил отказ от указания на срок годности на этикетке

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 61,31 (+0,46) Инвестиции, 12 сен, 16:07
Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 60,46 (-0,01) Инвестиции, 12 сен, 16:07
Минобороны России показало удар вертолетов Ми-35 в районе Изюма Политика, 09:28
В Лос-Анджелесе вручили премии «Эмми» Общество, 09:22
Вы хотите резко сменить работу: инструкция, как это сделать без проблем Pro, 09:19
МИД Азербайджана сообщил о жертвах перестрелки у границы с Арменией Политика, 09:14
Коррекция фигуры: что можно сделать без хирургии и реабилитации РБК и Вирсавия, 09:12
Минпромторг назвал ключевые проблемы в сфере микроэлектроники Экономика, 09:04
В сфере налоговых преступлений идут изменения. Чем они хороши для бизнеса Pro, 08:55
Как пополнить бюджет страны с помощью необычных автономеров Партнерский проект, 08:49
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В США начали расследование потасовки с участием бойца UFC Чимаева Спорт, 08:48
Новое обострение между Арменией и Азербайджаном. Главное Политика, 08:38
Aydınlık узнала о просьбе Анкары к Киеву объяснить призывы к санкциям Политика, 08:30
Росстандарт допустил отказ от указания на срок годности на этикетке Бизнес, 08:01
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока РБК и Сбер, 07:58
Армения обратилась к России, ОДКБ и СБ ООН из-за действий Азербайджана Политика, 07:53
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Война санкций ,  
0 

Росстандарт допустил отказ от указания на срок годности на этикетке

Росстандарт допустил исчезновение с этикеток продуктов части информации о сроках годности
Для экономии чернил на упаковках продуктов можно было бы не писать часть информации о нем — место производства или указание на место размещения сроков годности, считает Росстандарт. С таким предложением ранее выступил бизнес
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На этикетках продуктов могут быть сокращены сведения о месте производства товара, а также указания, где именно на товаре обозначены его срок годности и дата изготовления (речь идет о надписи, например, «дата изготовления, годен до: указаны на упаковке»). Это следует из позиции Росстандарта в ответ на запрос РБК по итогам поручения вице-премьера Виктории Абрамченко рассмотреть просьбу бизнеса о сокращении размеров этикетки продуктов.

В июле этого года вице-премьер поручила ведомствам изучить возможность уточнения национальных стандартов России в области этикетирования — они определяют минимальную и максимальную площадь, которую занимают сведения о продукте на упаковке. Проанализировать, насколько актуальна для покупателей информация, которую требуется наносить на упаковку товаров, попросили производители продуктов питания: из-за введенных после начала военной спецоперации на Украине западных санкций они столкнулись с нехваткой упаковки и чернил. Поручение было дано Росстандарту и еще ряду ведомств, свою позицию они должны были доложить в правительство до 22 июля. Представитель Абрамченко уточнила, что поручение еще находится в проработке и консолидированных предложений в аппарат вице-премьера не поступало.

В Росстандарте заявили, что к возможному сокращению информации, предусмотренной к нанесению на упаковку продуктов, могут относиться, в частности, «данные об адресах производства пищевой продукции, указание на места нанесения даты изготовления и срока годности, знаков и пиктограмм».

Бизнес попросил уменьшить размер этикеток для экономии бумаги и чернил
Бизнес
Фото:Саид Царнаев / РИА Новости


Но вместе с тем в Росстандарте подчеркнули, что уточнения стандартов в области этикетирования целесообразно рассматривать в рамках изменений в технические регламенты Таможенного союза, общие для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него кроме России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). Требования к размеру этикеток устанавливаются не действующими в России национальными стандартами, а техрегламентом «Пищевая продукция в части ее маркировки» и техрегламентами на отдельные виды пищевой продукции. Именно в них зафиксировано, какая информация должна быть указана на упаковке — от ее количества и размера шрифта и зависит в конечном счете размер этикетки.

В пресс-службе регулирующего органа ЕАЭС — Евразийской экономической комиссии — РБК сообщили, что предложений по изменению техрегламентов, касающихся этикеток продуктов, им пока не поступало.

В Росстандарте добавили, что производители смогут сократить размер этикетки, перенеся часть информации о продуктах в QR-коды. На 2023 год запланирован пересмотр действующего в России ГОСТа с рекомендациями по этикетированию пищевых продуктов, чтобы привести его требования в соответствие с техрегламентом Таможенного союза. Как уточнили в агентстве, речь идет о включении в ГОСТ положений, в которых сказано, что размер этикетки определяет изготовитель пищевой продукции с учетом требований технических регламентов и возможности переноса части текстовой информации из маркировки в QR-код.

В России начали эксперимент по созданию «отечественного Tetra Pak»
Бизнес
Фото:Сергей Кузнецов / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Какая простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость
Исследования
Pro
Фото: Joe Raedle / Newsmakers Почему появляется алкогольная зависимость и как ее распознать
Инструкции
Pro
Фото: wikipedia.org Акции будущего: как братья Либерман продают доли в собственных жизнях
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images На китайских маркетплейсах можно торговать дистанционно. Что нужно знать
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Рынок экспорта в России изменился: как сейчас продавать товары за рубеж
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock На рынке жилья КНР — пузырь. Может ли он спровоцировать мировой кризис
Статьи
Pro
Фото: John Innes Centre UK / Getty Images Как добавить больше овощей в рацион: 5 советов и 3 рецепта
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис
Статьи

Скажется ли изменение этикетки на покупателях

В ситуации уменьшения информации на этикетках главное, чтобы потребитель получил достоверные сведения о том, что он покупает, подчеркивает замруководителя Роскачества Елена Саратцева. В частности, речь идет о массе продукта, его составе, потенциальных аллергенах и о том, куда покупатель может предъявить претензию в случае обнаружения проблем с качеством.

Требования к маркировке продукции, установленные действующим техрегламентом, позволяют уменьшить объем информации на этикетке и учитывают среди прочего закон о защите прав потребителей, указывает Саратцева. Документ, например, разрешает вместо наименования отдельных пищевых ингредиентов, занимающих менее 2% массовой доли продукта, указывать буквенные коды этих пищевых добавок. Информация об адресах производства пищевой продукции, указание на места нанесения даты изготовления и срока годности, знаков и пиктограмм не является обязательной и наносится по желанию производителя продукции, добавляет эксперт. При этом она добавляет, что значительную часть маркировки нередко занимают «надписи сугубо рекламного характера или знаки и логотипы, говорящие про экологичность продукции, которая ничем не подтверждена».

Абрамченко — РБК: «В пандемию не было злости, а сейчас появилась злость»
Бизнес
Виктория Абрамченко

Если с этикетки продуктов исчезнет информация о месте изготовления, это будет нарушением действующего закона о защите прав потребителей, считает предправления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Указание о местоположении даты изготовления продукта и сроках годности на этикетке, по мнению эксперта, большой роли для потребителей не играет. Янин полагает, что производители под предлогом трудностей пытаются сократить «свои не самые серьезные статьи расходов — такие как этикетки», чтобы «заблокировать инновации в части информирования потребителей», убрать с продукта часть информации, которая там уже есть, и не допустить появления новой. Для экономии краски бизнесу нужно оптимизировать дизайн этикетки и использование цветных чернил, как уже сделали некоторые производители, сократить на этикетке также можно было бы информацию на нескольких языках, отмечает собеседник РБК.

Авторы
Теги
Анна Захарова
Бизнес Росстандарт упаковка продукты питания санкции
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Бизнес попросил уменьшить размер этикеток для экономии бумаги и чернил
Бизнес
Пивоварам не хватило кольереток из-за санкций
Бизнес
Tetra Pak передаст свой бизнес в России местному менеджменту
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter