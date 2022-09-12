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Город ,  
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В Москве построено свыше 7 млн кв. м недвижимости с начала года

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

За первые восемь месяцев 2022 года в столице построено и введено в эксплуатацию 7,6 млн кв. м недвижимости. Тем самым годовой план выполнен на 86%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев. Доля частных инвесторов в этом объеме, по его словам, составляет 6,6 млн кв. м.

По словам заммэра, из введенных в строй площадей свыше половины — это жилье. Его с начала 2022 года в столице сдано 4 млн кв. м. При этом за этот же срок в Москве построено 15 школ, 22 детских сада, девять медицинских учреждений, 14 спортивных и три культурных объекта.

В Москве с начала 2022 года построили 33 новых школы и детсада
Общество
Фото:stroi.mos.ru

Как ранее рассказал мэр города Сергей Собянин, в этом году Москва заняла первое место в мировом рейтинге «Индекс городского процветания», который учитывает уровень развития городской инфраструктуры и качество жизни. Нацпроект «Жилье и городская среда», реализуемый в России с 2018 года, предусматривает не только обеспечение людей доступным жильем, но и повышение качества среды пребывания. Напомним, что в Москве с 2018 года возведено и сдано в эксплуатацию более 25 млн кв. м жилой недвижимости, в том числе 4 млн кв. м — в этом году. При этом город следует принципам комплексного развития и рядом с жилыми домами возводит социальную и транспортную инфраструктуру.

Лидером по строительству в столице стал Западный административный округ. Как сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, здесь с начала года возведено 28 объектов, их общая площадь 939,9 тыс. кв. м. На втором месте идет ЮАО, здесь сдано в эксплуатацию 789,9 тыс. кв. м. Глава департамента уточнил, что речь идет не только о жилых площадях, но и о социальной и коммерческой недвижимости — возводятся новые поликлиники, спортивные объекты, появляются благоустроенные территории и создаются новые рабочие места.

Ранее Бочкарев сообщал, что за этот же срок (январь–август 2022 года) Москва выдала одобрения на строительство 17,5 млн кв. м недвижимости. Почти половина из них (8,3 млн) приходится на жилье. Бизнес хочет возвести почти 4 млн кв. м площадей промышленного назначения и более 3,5 млн кв. м офисных площадей, а торговых объектов предусмотрено почти 1,8 млн кв. м.

Следует добавить, что по итогам прошлого года в Москве перевыполнили план по вводу недвижимости почти вдвое. За 2021 год было построено и введено в строй свыше 16 млн кв. м. недвижимости различного типа при изначальном плановом показателе 8,5 млн «квадратов».

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