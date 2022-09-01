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В Москве с начала 2022 года построили 33 новых школы и детсада

Фото: stroi.mos.ru
Фото: stroi.mos.ru

К началу нового учебного года в столице открыты 33 новых учебных заведения. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что введены в эксплуатацию 20 детских садов на 4485 мест и 13 школ на 7555 учеников. Он добавил, что город не планирует снижать темпы строительства и к концу года рассчитывает завершить возведение еще 25 образовательных объектов.

Москва развивает образовательную инфраструктуру на бюджетные деньги с активным привлечением средств инвесторов. Бочкарев пояснил, что в столице действует схема, по которой застройщики обязуются возводить школы и детские сады за свой счет и на основе требований столичного департамента образования и науки — с соблюдением сроков, которые устанавливает город. После ввода в эксплуатацию такие учреждения передаются Москве на безвозмездной основе и доступны детям всего района.

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Из 33 школ и детсадов, открытых к 1 сентября 2022 года, на долю девелоперов приходятся 23 образовательных учреждения, уточнил глава столичного Стройкомплекса. Он сообщил, что эти сады и школы рассчитаны на 9 140 детей. Из 25 же объектов, которые планируется завершить до конца года, 11 также возводятся за счет внебюджетных средств. Всего, как сообщил заместитель мэра, будет построено 17 детских садов на 4 990 мест и 8 школ на 2 950 мест — как на городские, так и на частные деньги.

К числу объектов, возведенных по принципу государственно-частного партнерства, относятся и открытые 1 сентября 2022 года школа и детский сад в ЖК «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной (район Хорошево-Мневники). Четырехэтажное здание школы рассчитано на 500 учеников, трехэтажный садик — на 225 детей, живущих как в ЖК, как и в других домах района. Мэр столицы Сергей Собянин на открытии этих объектов сообщил, что всего в Москве в этот день отправились в детские сады, за парты и в аудитории вузов более 2 млн детей и молодых людей. Отдельно Собянин отметил оснащение столичных школ и добавил, что в Москве представлен весь набор профессий для того, чтобы ученики осваивали любые компетенции, востребованные на рынке.

Говоря о темпах возведения школ и детсадов в Москве, Андрей Бочкарев напомнил, что всего с 2011 года в столице построен 501 объект — 352 детских сада и 149 ообщеобразовательных школ. Из них почти половина (213 объектов) возводились за счет частных инвесторов. Заммэра сообщил, что «такой по-настоящему прорывной масштаб возведения образовательных объектов позволил снять остроту вопроса по обеспечению маленьких москвичей местами в школах и детских садах».

Теги
День знаний школы детские сады Москва Андрей Бочкарев
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