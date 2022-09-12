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Ефимов сообщил о выделении 190 га под масштабные инвестпроекты

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

С начала 2022 года градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решения о выделении девелоперам 190 га столичной земли для реализации инвестиционных проектов, которые город квалифицирует как «масштабные инвестиционные проекты» (МаИП). В общей сложности земельные участки без проведения торгов получили уже 52 МаИПа, рассказал заместитель мэра Москвы во вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам чиновника, речь идет о строительстве промышленных предприятий, транспортно-пересадочных узлов, социальных, транспортных объектов и спортивных комплексов. На выделенных 190 га застройщики возведут в рамках этих 52 проектов свыше 1,5 млн кв. м недвижимости, что необходимо городу для инфраструктурного развития территорий, роста количества рабочих мест и увеличения инвестиций в экономику города. Ефимов сообщил, что инвесторы МаИПов получают землю в аренду без торгов сроком на пять лет, а предпочтение отдается современным и высокотехнологичным производствам, объектам социальной, транспортной и спортивной инфраструктуры.

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Фото:пресс-служба КЭПиИЗО

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил характер этих проектов. Больше всего среди них социальных — 15 штук. Под них выделено 23,2 га земли, а общая площадь застройки составит 180 тыс. кв. м. Под промышленность выделено 113 га, инвесторы возведут на них производства площадью около 800 тыс. кв. м. Еще 18,5 га градостроительно-земельная комиссия Москвы выделила под транспорт — на них появится десять транспортных объектов и пересадочных узлов на базе метрополитена. Общая площадь застройки — более 190 тыс. кв. м.

Объектам физкультуры и спорта достались 26 га — это девять спорткомплексов с площадью застройки в 220 тыс. кв. м. Еще 6,5 га предусмотрено под два объекта культуры и отдыха, на них девелоперы возведут 21,8 тыс. кв. м. недвижимости. А еще на трех гектарах появятся четыре многофункциональных комплекса общей площадью 141,3 тыс. кв. м.

Напомним, что помимо МаИПов, в Москве оказывают антикризисное содействие и другим инвесторам. В частности, действует программа льготной аренды земли у города за 1 руб. в год. Она предназначена для компаний как при создании новых, так и для расширения существующих производств и позволяет им снижать затраты на создание рабочих мест и выпуск продукции, необходимой для экономики города. Ранее Ефимов рассказывал о первых восьми проектах, которые воспользовались этой программой. Кроме того, столичные меры антикризисной поддержки застройщиков предусматривают дополнительные преференции тем девелоперам, которые реализуют проекты по программе создания мест приложения труда (МПТ). Заместитель мэра ранее сообщал, что такой возможностью уже воспользовались 12 компаний.

Теги
Инвестиции девелопер Москва Владимир Ефимов
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