Ефимов анонсировал расширение программы комплексного развития территорий

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В ближайшие 10–15 лет в столице может быть реорганизовано дополнительно несколько тысяч гектаров неэффективно используемых территорий, в том числе в промзонах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, комплексное развитие заброшенных территорий и бывших промзон позволяет привлечь инвесторов к созданию комфортной городской среды.

«Как ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сегодня под контролем находится около 4 тыс. га простаивающих или неэффективно используемых территорий. Их проработка и включение в городские проекты позволит расширить площадь современных микрорайонов с развитой инфраструктурой, местами для работы и отдыха», — рассказал Ефимов.

Комплексное развитие территорий бывших промзон и неиспользуемых территорий Москвы позволит городу получить порядка 550 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 7 трлн руб., а в бюджет поступит около 3 трлн руб. Первый договор с инвестором заключили в июле 2020 года на комплексное развитие территории бывшей промзоны «Октябрьское Поле». Впоследствии подобные соглашения подписали на реорганизацию участков бывших промзон «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе» и «Братцево», а также заброшенной стройки в районе Тропарево-Никулино. Ранее в августе Ефимов анонсировал реорганизацию еще двух неэффективно используемых участков — части промзоны в Текстильщиках и участка на проспекте Маршала Жукова. Ефимов анонсировал реорганизацию еще двух участков в Москве Экономика

Как сообщил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, дополнительные участки, потенциально пригодные для реорганизации с помощью комплексного развития территорий, расположены в десяти округах столицы, за исключением ТиНАО.