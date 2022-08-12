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Ефимов рассказал о работе программы льготной аренды земли в Москве

Фото: пресс-служба КЭПиИЗО
Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

С начала 2022 года уже восемь городских земельных участков были выделены инвесторам с одобрения градостроительно-земельной комиссии Москвы для реализации промышленных инвестпроектов, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Речь идет о создании мощностей по производству строительных материалов, электроники и других объектов. Общая площадь указанных восьми участков превышает 100 га, а объем инвестиций в строящиеся на них производства составит более 50 млрд руб.

«В результате в столице появятся производства по выпуску архитектурного бетона, высокотехнологичной электронной компонентной базы и микросистемной техники, заводы по изготовлению строительной продукции, а также логистический центр, технопарк, индустриальный кластер, — уточнил Ефимов. — Благодаря этим проектам в Москве будет создано свыше 9 тыс. рабочих мест».

Ефимов назвал новых участников программы льготной аренды земли в Москве
Экономика
Фото:пресс-служба КЭПиИЗО

Один из арендованных инвесторами земельных участков находится в Новой Москве, вблизи железнодорожной станции «Бекасово-Сортировочная». Там построят новый индустриальный кластер.

«Будущий кластер займет более 116 тыс. кв. м на участке площадью 28,2 га. Инвестор вложит в реализацию проекта почти 13,3 млрд руб. Застройщик планирует возвести четыре завода по производству фиброцементных плит, газобетонных блоков, морских грузовых контейнеров и медицинского стекла. На предприятиях смогут работать 650 человек», — рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее участие в программе приняли семь инвесторов. Первый участок был выделен в Нагатино-Садовниках под строительство инженерного корпуса научно-производственного предприятия по разработке электронных компонентов для автопрома. Свою землю получили также кондитерская фабрика «Рот Фронт» под производство в районе Бирюлево Западное, «СТ-авто» для возведения комплекса по изготовлению комплектующих для пожарной техники в Молжаниновском районе, АО «Союзцветавтоматика» для постройки приборостроительного производственно-инжинирингового центра в районе Останкино, завод ударных музыкальных инструментов компании «Форте» расположится в районе Соколиная Гора, концерн «Крост» начнет производство архитектурного бетона на северо-западе столицы и АО «Мелькомбинат № 3» откроет производство макаронных изделий в Хорошевском районе.

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