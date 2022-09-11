На ВДНХ ограничили работу колеса обозрения «Солнце Москвы»

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

На колесе обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ, в открытии которого днем ранее принимали участие президент Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин, ограничили число посетителей в качестве меры по предотвращению нештатных ситуаций, сообщили в пресс-службы комплекса.

Накануне вечером посетителей перестали пускать на аттракцион из-за слишком большого потока желающих прокатиться. «Наплыв посетителей начался еще до открытия аттракциона. Около 18:00 стало понятно, что при таком количестве желающих могут возникнуть нештатные ситуации, может нарушиться логистика работы по комфортному и безопасному приему наших гостей», — рассказал представитель управляющей компании «Солнца Москвы».

Теперь колесо обозрения возобновило работу с ограничениями — посетителей перераспределили на другие дни. Те, кто покупал билеты на посещение аттракциона с 11 по 25 сентября, могут оформить возврат, перенести визит на более поздние даты до конца этого года или обменять талон на фирменные товары.

Согласно информации на сайте, «Солнце Москвы» является самым большим колесом обозрения в Европе: его высота составляет 140 метров, количество кабин — 30, вместимость — 450 человек за сеанс, продолжительность оборота — 18 мин 40 с.

Планировалось, что аттракцион будет работать ежедневно: понедельник—четверг с 12:00 до 22:00, пятница—воскресенье: 12:00 до 00:00. Посещение колеса обозрения организовано по сеансам. Стоимость проката начинается от 550 руб.