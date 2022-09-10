Путин принял участие в открытии самого большого колеса обозрения в Европе

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 сентября
EUR ЦБ: 60,86 (+0,16) Инвестиции, 09 сен, 16:33
Курс доллара на 10 сентября
USD ЦБ: 60,47 (-0,33) Инвестиции, 09 сен, 16:33
Какие IT-решения помогают строить быстрее и качественнее РБК и S+Консалтинг, 17:13
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:10
Минобороны объявило о перегруппировке войск в районе Изюма и Балаклеи Политика, 17:09
Чимаев на битве взглядов обратился к залу фразой «тут Чечня, заткнитесь» Спорт, 17:02
«Химки» прервали серию из пяти поражений и взяли первые очки при Гогниеве Спорт, 17:01
Путин принял участие в открытии самого большого колеса обозрения в Европе Общество, 16:48
Украина попросила у США $1,5 млрд на закупку газа Политика, 16:43
Какие пять вещей должны быть в гардеробе каждой женщины РБК и Charuel, 16:25
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Лавров решил больше не напоминать США о визах для участия в сессии ООН Политика, 16:18
Власти Изюма назвали обстановку тяжелой из-за обстрелов HIMARS и M777 Политика, 16:15
Путин вспомнил поединок с главой федерации самбо фразой «я запомнил тебя» Спорт, 16:02
Счета главреда «Вечерних ведомостей» арестовали на ₽5 млн после обыска Общество, 15:54
Вучич рассказал о лесбиянке в его «большой семье» Политика, 15:52
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 15:38
Общество ,  
0 

Путин принял участие в открытии самого большого колеса обозрения в Европе

Video

Президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным поучаствовал в церемонии открытия колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ, передает пресс-служба Кремля.

Президент принял участие в церемонии запуска колеса обозрения по видеосвязи, сам он находился в парке «Зарядье» вместе с мэром.

«Солнце Москвы» является самым большим колесом обозрения в Европе, его высота составляет 140 метров, количество кабин — 30, вместимость — 450 человек за сеанс, продолжительность оборота — 18 мин 40 с.

Аттракцион будет работать ежедневно: понедельник—четверг с 12:00 до 22:00, пятница—воскресенье: 12:00 до 00:00. Посещение колеса обозрения организовано по сеансам. Стоимость проката начинается от 550 руб.

Теги
Персоны
Владимир Путин колесо обозрения ВДНХ Москва Сергей Собянин

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Синоптики рассказали о погоде на День города в Москве
Общество
В Москве открыли памятник Кобзону
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter