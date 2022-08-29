В центре хирургии в Москве произошел пожар

В здании научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского произошел пожар площадью 60 кв. м, его потушили, были спасены 30 человек, сообщает МЧС России, передает ТАСС.

Возгорание произошло на 11-м этаже тринадцатиэтажного здания по адресу: Абрикосовский переулок, дом 2, корпус 1. Сообщение о нем поступило в 4:00.

«Спасено 30 человек. Информация о пострадавших не поступала», — рассказали в пресс-службе. По данным ТАСС, эвакуировали еще 10 человек.

24 августа в Отрадном загорелось трехэтажное складское здание, возгорание распространилось на 1,5 тыс. га. В результате происшествия погиб один человек, еще двое пострадали, троих спасли. Пострадавших госпитализировали. Следственный комитет и прокуратура начали проверку происшествия.

Речь идет о здании по адресу: Сигнальный проезд, дом 16, строение 27. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», там находятся около 30 организаций, в том числе рынки «Радуга» и «Зеленая ярмарка», строительный рынок «Стройдвор», типография, школа тенниса, различные магазины. Рядом находятся электродепо метрополитена «Владыкино» и ТЦ «Парк Хаус».