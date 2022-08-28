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В Волгоградской области загорелся рынок

В Воложском Волгоградской области загорелся рынок на площади 7 тыс. кв. м
Площадь пожара на рынке «Людмила» в городе Волжский достигла 7 тыс. кв. м., сообщили в региональном управлении МЧС. По данным ТАСС, огонь перекинулся на соседний жилой дом

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В городе Волжский Волгоградской области загорелся рынок, площадь пожара составила 7 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону. ТАСС со ссылкой на экстренные службы написал, что огонь перекинулся на жилой дом.

«В 17:05 сегодня в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Волгоградской области поступило сообщение о пожаре в городе Волжском на ул. 40 лет победы. Происходит горение кровли павильона по всей площади. Размер площади 70 на 100», — сказали в ГУ МЧС по Волгоградской области.

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Фото:МЧС России

Там отметили, что в результате пожара погибших и пострадавших нет, с рынка эвакуировали 153 человека. По данным местного издания «Волжская правда», речь идет о рынке «Людмила». К тушению привлекли 49 человек и 16 единиц техники, уточнили в МЧС.

«В настоящее время огонь перекинулся на дом, расположенный рядом с рынком», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Собеседник агентства добавил, что на месте пожара слышны взрывы, это могут взрываться баллоны с газом.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Пожар рынок Волгоградская область Волжский МЧС
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