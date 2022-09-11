Visa и Mastercard выделят магазины оружия в отдельную категорию продавцов

Международные платежные системы Visa, Mastercard и American Express начнут выделять магазины оружия в отдельную категорию поставщиков услуг и товаров при обработке транзакций, пишет Bloomberg со ссылкой на их заявления.

Решение приняли на следующий день после того, как Международная организация по стандартизации (ISO) утвердила новый код торговой категории для магазинов оружия и боеприпасов, который будет использоваться при обработке транзакций. Организация, в свою очередь, сделала это по требованию американского банка Amalgamated Bank, властей города Нью-Йорка и штата, а также пенсионного фонда учителей Калифорнии. Они проводили кампанию, требуя от ISO создать новый код. Письма с похожими требованиями направили международным платежным системам.

Код категории продавца (Merchant Category Code, MCC) — это четырехзначное число, которые используют эмитенты банковских карт, для классификации предприятий. Обычно оно указывает на виды услуг или товаров, предлагаемых потребителям. MCC торговым точкам присваивают MasterCard, Visa или American Express.

Казначей Нью-Йорка Брэд Ландэр объяснял, что такой код необходим финансовым учреждениям для выявления «необычно крупных покупок» оружия за короткий период времени или многократных покупок его же в разных розничных магазинах. Это позволит банкам вовремя «обнаруживать подозрительную деятельность и [помогать] спасать жизни», пояснял он.

Американские власти начали изучать способы ужесточения контроля за оборотом оружия после нескольких случаев со стрельбой в школах и других общественных местах в этом году. Так, 24 мая 18-летний бывший ученик школы в Ювалде (штат Техас) Сальвадор Рамос вошел в ее здание и застрелил более 20 человек. Президент США Джо Байден после стрельбы в пригороде Чикаго, Хайленд-Парке, на параде по случаю Дня независимости, при которой погибли шесть человек, назвал происходящее в стране «эпидемией вооруженного насилия» и пообещал продолжать борьбу с ним.