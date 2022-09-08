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Администрация Запорожья сообщила об обстрелах Энергодара и Васильевки

Энергодар, по данным властей, находится под «плотным артиллерийским огнем». В Васильевке к востоку от города под обстрел попал КПП, где находились порядка 50 мирных жителей. По нему нанесли два удара с помощью дрона
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Город Энергодар Запорожской области, где расположена Запорожская АЭС, «под плотным артиллерийским огнем» украинских сил, сообщил в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Позднее он сообщил об ударе по КПП в Васильевке. Пункт расположен к востоку от Энергодара и к югу от Запорожья. Рогов пишет, что на КПП было более 50 мирных жителей. Пункт атаковали с помощью дрона, всего по нему нанесли два удара, сказано в сообщении.

Россия контролирует южную и центральную части Запорожской области, в том числе город Энергодар.

Власти Энергодара сообщили, что администрацию города атаковал дрон
Политика
Архивное фото

Ранее, 8 сентября, администрация Энергодара сообщила об атаке на здание администрации Энергодара, обстрел произвел дрон-камикадзе. Беспилотник, по данным властей, был оснащен самодельным взрывным устройством. Примерно в 13:00 мск он упал на крышу технической эксплуатации блоков кондиционирования, в результате произошел взрыв и начался пожар. Возгорание локализовали.

В ВГА полагают, что атаку координировал наводчик-корректировщик, его задержали.

5 сентября два дрона-камикадзе нанесли удар по гуманитарному штабу движения «Мы вместе с Россией» в Энергодаре. Это произошло во время приема граждан, но пострадавших при инциденте не было.

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Запорожская область Энергодар Запорожская АЭС обстрел
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