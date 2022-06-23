Центры самбо и бокса в «Лужниках» достроили на 99%

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Международный центр самбо и центр бокса на территории спортивного комплекса «Лужники» в Москве планируют ввести в эксплуатацию в ближайшее время. Об этом сообщил вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На данный момент общая готовность Международного центра составляет 99%. Мы завершаем работы по чистовой отделке и готовим здание к вводу в эксплуатацию», — уточнил заммэра.

Центры самбо и бокса, возводимые в «Лужниках», представляют собой симметричные сооружения, расположенные под одной крышей и объединенные общим фасадом. Центр самбо расположен в северо-западной части здания, центр бокса — в юго-восточной. «Каждый центр функционирует полностью независимо от другого, потоки посетителей не пересекаются, у каждого центра своя подземная парковка и собственный набор технических и инженерных помещений», — уточнил Бочкарев.

Глава столичного департамент строительства Рафик Загрутдинов уточнил, что на объекте полностью завершены монтаж инженерных сетей, благоустройство территории и подключение наружного освещения. Спорткомплекс готовят к вводу около 700 специалистов, добавил он.

По словам Загрутдинова, архитектурно-художественное освещение фасадов здания подчеркнет графические концептуальные решения, акцентируя внимание на основных геометрических формах здания. «Витражное остекление тренировочных залов почти 3 тысячи квадратных метров позволит наблюдать за действиями спортсменов находясь за пределами здания с прилегающих территорий», — добавил глава депатрамента.

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В Центре самбо обустроен зал для соревнований на три ковра с трибунами на 1,6 тыс. зрителей и тренировочный зал на три борцовских ковра. В Центре бокса разместятся зал для соревнований на два ринга с трибунами на 2 тыс. зрителей и тренировочный зал на три боксерских ринга. Спорткомплекс позволит проводить соревнования любого уровня, заявляют столичные власти.