Вучич рассказал о лесбиянке в его «большой семье»
Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что в его «большой семье» есть представительница ЛГБТ-сообщества. Об этом он сообщил на заседании Совета национальной безопасности, где обсуждалась возможность проведения гей-парада в Белграде передает Danas.
Он подчеркнул, что многие из его коллег — геи и они сильно помогают ему в работе. Кроме того, президент напомнил об открытой лесбиянке Ане Брнабич, которую он назначил премьер-министром в 2017 году.
«В моей большой семье есть женщина-лесбиянка, и я никогда не променяю ее ни на что другое. Я не думаю, что в этом есть какое-то зло», — сказал он во время обсуждения ЛГБТ-парада Europride, который назначен на 17 сентября.
Он не уточнил, имел ли в виду Брнабич, когда говорил о представительнице ЛГБТ в его «большой семье». При этом президент отметил, что ему не нравятся гей-парады.
Сербский президент предупредил, что принимать решение о том, разрешать ли проведение парада в Белграде, будет МВД страны. Ведомство объявит о вердикте за 96 часов до мероприятия.
«Министерство внутренних дел своевременно проинформирует организаторов и граждан о решении провести Europride», — cказал он и добавил, что полиция получила жалобу на организаторов парада, а суд начал рассматривать административный спор.
Вучич объяснил, что власти Сербии не собираются «играть и издеваться» над гражданами, выдумывать причины запрета, например оспу обезьян. Однако они видят в Europride угрозу безопасности.
14 и 28 августа на улицы Белграда вышли тысячи людей с религиозными и правыми взглядами, которые протестовали против проведения ЛГБТ-парада в стране и выступали за защиту традиционных ценностей, передавал Reuters. Агентство отмечало, что люди провели акцию, несмотря на заявление Вучича о планах отменить или отложить намеченный на 17 сентября Europride из-за угрозы со стороны правых активистов и проблемных отношений с Косово.
2 сентября Евросоюз призвал Сербию разрешить проведение ЛГБТ-парада.
«В свете заявления об отмене EuroPride ЕС призывает сербские власти продолжить контакты с организаторами, чтобы найти решение и принять Europride в атмосфере мира и безопасности», — было сказано в заявлении.