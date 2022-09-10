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Вучич рассказал о лесбиянке в его «большой семье»

Вучич заявил, что решение о том, разрешать ли гей-парад в Белграде будет принимать МВД. По его словам, власти видят угрозу беспорядков из-за мероприятия и не будут выдумывать причину для отказа
Фото: Darko Vojinovic / AP
Фото: Darko Vojinovic / AP

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что в его «большой семье» есть представительница ЛГБТ-сообщества. Об этом он сообщил на заседании Совета национальной безопасности, где обсуждалась возможность проведения гей-парада в Белграде передает Danas.

Он подчеркнул, что многие из его коллег — геи и они сильно помогают ему в работе. Кроме того, президент напомнил об открытой лесбиянке Ане Брнабич, которую он назначил премьер-министром в 2017 году.

«В моей большой семье есть женщина-лесбиянка, и я никогда не променяю ее ни на что другое. Я не думаю, что в этом есть какое-то зло», — сказал он во время обсуждения ЛГБТ-парада Europride, который назначен на 17 сентября.

Он не уточнил, имел ли в виду Брнабич, когда говорил о представительнице ЛГБТ в его «большой семье». При этом президент отметил, что ему не нравятся гей-парады.

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Шествие в защиту традиционных ценностей и против проведения в стране гей-парада, Белград, 28 августа 2022 года

Сербский президент предупредил, что принимать решение о том, разрешать ли проведение парада в Белграде, будет МВД страны. Ведомство объявит о вердикте за 96 часов до мероприятия.

«Министерство внутренних дел своевременно проинформирует организаторов и граждан о решении провести Europride», — cказал он и добавил, что полиция получила жалобу на организаторов парада, а суд начал рассматривать административный спор.

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Вучич объяснил, что власти Сербии не собираются «играть и издеваться» над гражданами, выдумывать причины запрета, например оспу обезьян. Однако они видят в Europride угрозу безопасности.

ЕК обратится в суд ЕС по делу о запрете ЛГБТ-пропаганды в Венгрии
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Фото:Marton Monus / Reuters

14 и 28 августа на улицы Белграда вышли тысячи людей с религиозными и правыми взглядами, которые протестовали против проведения ЛГБТ-парада в стране и выступали за защиту традиционных ценностей, передавал Reuters. Агентство отмечало, что люди провели акцию, несмотря на заявление Вучича о планах отменить или отложить намеченный на 17 сентября Europride из-за угрозы со стороны правых активистов и проблемных отношений с Косово.

2 сентября Евросоюз призвал Сербию разрешить проведение ЛГБТ-парада.
«В свете заявления об отмене EuroPride ЕС призывает сербские власти продолжить контакты с организаторами, чтобы найти решение и принять Europride в атмосфере мира и безопасности», — было сказано в заявлении.

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Теги
Жанна Антохина
Сербия гей-парад ЛГБТ полиция Александр Вучич запрет
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