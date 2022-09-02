ЕС призвал власти Сербии разрешить проведение гей-парада

Евросоюз призвал сербские власти разрешить проведение гей-парада EuroPride, об отмене которого было объявлено после очередного обострения вокруг непризнанного Косово. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

«В свете заявления об отмене EuroPride ЕС призывает сербские власти продолжить контакты с организаторами, чтобы найти решение и принять EuroPride в атмосфере мира и безопасности», — сказано в заявлении.

В Брюсселе ожидают, что близкие партнеры ЕС будут привержены «защите прав человека», в том числе прав ЛГБТ на собрание и самовыражение.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны отменяют проведение в Белграде намеченного на середину сентября всеевропейского гей-парада в свете кризиса в Косово и Метохии и других проблем и задач. В ответ организаторы EuroPride заявили, что мероприятия в его рамках все равно состоятся, но без парада.

14 и 28 августа в Белграде прошли шествия в защиту традиционных ценностей и против проведения в стране гей-парада. Кто был организатором акции, неизвестно. По оценке российских госагентств, в ней участвовали «тысячи человек».

Отношения Сербии и Косово обострились в конце июля, перед тем как власти частично признанной республики намеревались объявить недействительными сербские документы и автомобильные номера. По плану, с 1 августа сербы при въезде в Косово должны были получать временные документы. Приштина заявляла, что это — ответ на действия Белграда, который не признает документы, выданные в Косово. В итоге сербы на севере Косова начали возводить баррикады, а власти непризнанной республики перебрасывать силы к границе.